Dysam presenta “Confidente” tras conquistar el Movistar Arena junto a Guayacán Orquesta

El artista Dysam sorprende con una mezcla dos géneros musicales, el popular y el urbano, en "Confidente".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Dysam sorprende con nueva canción tras el Movistar Arena
Dysam estrenó nueva canción llamada "Confidente". (Foto Freepik)

El artista colombiano Dysam continúa consolidando su carrera en la industria musical y su música empieza a conquistar fanáticos por toda Colombia y Latinoamérica, muestra de ello es su nuevo lanzamiento.

¿Cuál es la nueva canción del cantante Dysam?

Dysam llega con un nuevo sencillo llamado “Confidente” luego de su debut en uno de los escenarios más importantes del país, el Movistar Arena el pasado 30 de agosto.

El artista sorprende con una propuesta fresca que mezcla dos géneros populares bastantes escuchados en Colombia, el popular y el urbano, obteniendo un ritmo bastante pegajoso junto a una letra llena de sentimiento.

A través de la canción "Confidente", el artista transmite un mensaje esperanzador para sus seguidores que tengan o hayan pasado por una tusa, por lo que los invita a dejar atrás el sufrimiento para abrirse a nuevas oportunidades de libertad y amor.

¿Cuál es el video oficial de "Confidente" de Dysam?

Dysam cuenta que su nuevo sencillo está inspirado en hechos reales, en donde relata la historia de una mujer que enfrenta una ruptura amorosa.

“Con esta canción quiero transmitir que nadie debe quedarse en una zona de dolor. Siempre habrá alguien dispuesto a entregar amor verdadero, pasión y deseo".

La producción estuvo a cargo de Jonaaz Fks y se grabó en The Paradise Music, con una propuesta que cuida cada detalle para resaltar el estilo innovador del artista.

El lanzamiento llega acompañado de una propuesta audiovisual disruptiva, filmada en un club bajo la dirección de José Pini y la productora Pinix Entertainment, que refuerza la frescura y versatilidad de su propuesta musical.

¿Cómo le fue a Dysam en su presentación en el Movistar Arena junto a Guaycán Orquesta?

El pasado 30 de agosto, Dysam vivió un momento histórico en su carrera al presentarse por primera vez en el Movistar Arena en el Homenaje a Guayacán Orquesta.

Allí, el artista demostró en vivo su talento, versatilidad y su capacidad para conectar con el público y la innovación de su propuesta lo perfilan como un referente de la nueva generación de artistas que rompen esquemas en la música popular y urbana.

Precisamente, el Dysam expresó su felicidad a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram: "No tengo palabras para describir lo que sentí al ver ese escenario lleno de energía, sueños y pasión".

