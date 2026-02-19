“Don’t Let Daddy Know” es la nueva propuesta de festival de música electrónica que llega a Bogotá, con el fin de conquistar al público local y lograr posicionarse como, quizá, uno de los más importantes del mundo.

¿Qué es el “Don’t Let Daddy Know”?

“Don’t Let Daddy Know” (DLDK), es un festival de música electrónica reconocido internacionalmente, nacido en el Club Privilege de Ibiza, España, en el 2012; el evento es reconocido por varias cosas, entre ellas: sus producciones masivas, luces láser, pirotecnia y un ambiente de alta energía, además de una programación excepcional cada año.

¿Por qué el “Don’t Let Daddy Know” va a celebrarse este año en Bogotá, Colombia?

Colombia se ha consolidado como uno de los países donde el público asistente a los festivales de música electrónica destaca por su energía inigualable.

Estos eventos suelen vivirse como verdaderos “rituales colectivos”, en los que las personas dejan de lado sus ideales individuales para compartir una misma entrega con los demás asistentes. Por esta razón, Colombia se posiciona como una de las paradas clave para la realización de Don’t Let Daddy Know 2026.

¿Cuál será el Line-up del “Don’t Let Daddy Know” en Bogotá 2026?

Para esta primera edición del festival “Don’t Let Daddy Know” en Colombia, los productores del evento apostaron por una propuesta ambiciosa y de alto nivel, trayendo al país un cartel conformado por artistas y DJ’s de talla internacional.

Con el objetivo de ofrecer una experiencia musical memorable y a la altura de los grandes festivales del género, la selección de talentos reúne a figuras reconocidas a nivel mundial, capaces de conectar con el público a través de su energía, trayectoria y estilo único.

Los exponentes principales del evento estarán encabezados por Axwell y Steve Aoki, dos referentes indiscutibles de la música electrónica global, quienes liderarán una jornada cargada de potencia sonora y espectáculo.

Además, el line up contará con la participación de otros artistas destacados que complementarán la propuesta musical y enriquecerán la experiencia del público asistente, consolidando esta primera edición como un hito dentro de la escena electrónica del país.

· HALŌ (Third Party, Matisse & Sadko, DubVision)

· NERVO

El icónico duo "Nervo" hará parte del Line-up del "Don't Let Daddy Know" en Bogotá (AFP/Andreas Rentz)

¿Dónde y cuándo será el “Don’t Let Daddy Know” 2026 en Colombia?

El reconocido festival de música electrónica español “Don’t Let Daddy Know”, este año se realizará también en Bogotá, más específicamente en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes para la realización de eventos en la capital; por otro lado, la cita de los aficionados del género, será el próximo 1 de mayo de 2026.