Danny Ocean y Ryan Castro lanzaron "Desáhogate", su primera colaboración, ¿de qué se trata?

Colombia y Venezuela se juntaron una vez más para hacer historia con la música, en este caso Ryan Castro y Danny Ocean con su reciente colaboración

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¿Quién es Danny Ocean?

Daniel Alejandro Morales Reyes, reconocido artísticamente como Danny Ocean, es un cantante y compositor, productor y diseñador gráfico nacido en la capital venezolana, Caracas, el 05 de marzo de 1992. Así como muchos artistas, Danny se dio a conocer gracias a una canción que rápidamente se convirtió en un hit mundial: “Me Rehúso”, lanzada en el 2016.

Danny Ocean es uno de los artistas venezolanos más importantes (Foto de AFP/Kevin Winter)

¿Cuáles han sido las colaboraciones más importantes de Danny Ocean?

A lo largo de su carrera, Danny Ocean ha logrado tener colaboraciones con artistas de talla nacional e internacional como “Imagínate” con Kapo, “Epa Wei” producida por Skrillex, "El Jefe" con El Alfa y algunas fusiones pop destacadas como "Aoche" con Aitana.

Sin embargo, recientemente lanzó una canción con el artista colombiano Ryan Castro, que se ha posicionado como una de las canciones más importantes de su carrera

¿Cuál es la nueva canción de Danny Ocean y Ryan Castro?

“Desahógate” es la nueva colaboración entre Danny Ocean y Ryan Castro que fue lanzada el viernes 20 de abril del 2026. Tras solamente 20 horas de su publicación, la canción ya cuenta con más de 39.000 visualizaciones en YouTube, demostrando el auge que tiene dentro del público.

Teniendo en cuenta que se aproxima una de las épocas más esperadas del año, el verano, los artistas decidieron darle a su nueva canción una fusión entre el reggae, el dancehall y los ritmos tropicales.

¿La nueva canción de Ryan Castro y Danny Ocean hace parte de algún álbum o es solo un sencillo?

El nuevo sencillo de Danny Ocean y Ryan Castro fue lanzado como un sencillo independiente; sin embargo, sigue la estética del último álbum de Danny, el cual le presentó al público canciones con vibras y ritmos playeros.

La nueva canción de Ryan Castro y Danny Ocean tiene ritmos playeros (Foto de FREEPIK)

Por otro lado, el lanzamiento de “Desahógate” llego tras una gira de conciertos que Danny Ocean tuvo en Europa, logrando consolidarse como un artista internacional reconocido.

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¿Cuándo fue la última vez que Danny Ocean hizo un concierto en Colombia?

La última ocasión en la que el artista venezolano, Danny Ocean, se presentó en Colombia, fue el pasado 19 de septiembre del 2025 en el Movistar Arena en Bogotá, show que hizo parte de su gira “Reflexa” y contando con la participación de otros artistas como Elena Rose.