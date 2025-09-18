Conoce algunas novedades de Aerosmith, Queen, The Cranberries y Lola Young

¿ Qué propone Aerosmith + Yungblud con One More Time?

El 21 de noviembre, a través de Capitol Records, llegará One More Time, un EP que marca el regreso discográfico de Aerosmith después de más de una década. En esta ocasión, la banda estadounidense se unió a Yungblud, uno de los artistas británicos más influyentes de la escena actual.

El material incluye cuatro temas originales coescritos entre ambas partes y un remix 2025 del clásico Back in the Saddle. Producido por Matt Schwartz, el trabajo destaca por la fusión de voces de Steven Tyler y Yungblud, junto al característico estilo de Joe Perry en la guitarra.

Como adelanto, ya se publicó My Only Angel, sencillo principal disponible en plataformas digitales acompañado de un videoclip. La portada del EP fue diseñada por Joe Foti para Chrome Hearts y estará disponible en vinilo de edición limitada y en formato digital.

¿Qué reediciones prepara Queen por el 50 aniversario de A Night at the Opera?

La agrupación británica Queen conmemora cinco décadas de uno de sus trabajos más reconocidos. A Night at the Opera, publicado en 1975, será relanzado el 18 de octubre en vinilo cristalino con etiquetas doradas.

Además, el sencillo Bohemian Rhapsody recibirá una reedición especial en vinilo azul transparente de 7 y 12 pulgadas. También habrá una edición ilustrada de 12 pulgadas para venta directa y un lanzamiento en casete, ampliando las opciones para coleccionistas.

¿Por qué es importante el lanzamiento de MTV Unplugged de The Cranberries?

Uno de los materiales más solicitados por los seguidores de The Cranberries finalmente verá la luz. Se trata de la grabación de su MTV Unplugged de 1995, un concierto acústico realizado en la Howard Gilman Opera House de Brooklyn.

Hasta ahora, el registro solo había estado disponible como parte de ediciones limitadas, pero a partir del 7 de noviembre será lanzado de forma independiente en CD, vinilo y formato digital. También habrá una versión en vinilo de color con portada alternativa.

El material incluye nueve canciones y formó parte de la sexta temporada de la reconocida serie acústica de MTV, en la que participaron algunos de los nombres más destacados de los noventa.

¿Qué presenta Lola Young en su nuevo álbum I’m Only F**king Myself?

La artista británica Lola Young estrenará su esperado álbum I’m Only F**king Myself, grabado entre Nueva York y París junto a colaboradores como Manuka y SOLOMONOPHONIC.

El proyecto, concebido durante los primeros meses de 2025, refleja la visión personal de la cantante sobre las complejidades de la juventud, con letras que abordan temas como el sexo, el amor y la vulnerabilidad emocional.

Con canciones directas y un sonido que combina crudeza y sensibilidad, el disco se proyecta como una obra destinada a consolidar su lugar dentro de la nueva generación de voces internacionales.