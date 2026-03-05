Los Premios Nuestra Tierra llegan a las pantallas colombianas este 2026 en su edición número 19, para celebrar y homenajear la industria musical en Colombia; pero, ¿cuáles son las categorías de esta esperada premiación?

¿Qué son las categorías dentro de las premiaciones?

Las famosas ‘categorías’ dentro de las premiaciones cumplen principalmente la función de estructurar la gala de manera que tenga sentido y secciones distintas. Además, se pueden dividir en temáticas, técnicas, oficios, áreas de especialidad, entre otras. En el caso de los Premios Nuestra Tierra, la mayoría de categorías corresponden a los géneros musicales.

Organización y categorías de los premios Nuestra Tierra (FREEPIK)

¿Cómo se seleccionan las categorías de los Premios Nuestra Tierra?

El proceso de selección de categorías para los Premios Nuestra Tierra consta de múltiples variables, pero todas aterrizadas al fin de la premiación: reconocer y exaltar a los artistas colombianos.

Las postulaciones de sellos discográficos, distribuidoras digitales y productores independientes son quizá el factor más importante en la elección de las categorías; sin embargo, hay algunos otros factores que también son tenidos en cuenta: nuevas tendencias, comentarios del público, etc.

¿Cuáles fueron las categorías de género musical de los Premios Nuestra Tierra 2025?

Estas fueron las categorías de los Premios Nuestra Tierra 2025 que tuvieron que ver con géneros musicales:

Categoría música urbana:

Mejor artista.

Mejor colaboración.

Mejor canción.

Categoría música pop:

Mejor artista femenina

Mejor artista masculino

Mejor dúo o grupo

Mejor canción

Música popular:

Mejor canción

Mejor artista

Categoría música vallenata:

Mejor artista

Mejor canción

Categoría tropical caribe:

Mejor artista tropical/salsa/cumbia

Mejor canción tropical/salsa/cumbia

Categoría folclor:

Mejor artista

Mejor canción

Categoría alternativa rock/indie:

Mejor artista

Mejor canción

Categoría dance/electrónica:

Mejor artista/dj/productor

Mejor canción dance/electropop

Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2024 (Foto Prensa Canal RCN)

¿Cuáles fueron las otras categorías de los Premios Nuestra Tierra 2025?

Los Premios Nuestra Tierra 2025 contaron con otras categorías, además de las de género musical, que fueron:

Categoría general:

Mejor artista global.

Mejor canción global.

Mejor canción/composición

Mejor artista nuestra tierra

Mejor artista revelación

Mejor productor del año

Mejor álbum del año

Categoría videos/conciertos:

Mejor video

Mejor concierto

Categorías especiales:

Mujer raíz de nuestra tierra

Nominados a mejor canción viral

Nominados a mejor fandom del año

¿Las categorías de los Premios Nuestra Tierra 2025 serán las mismas que las del 2026?

Aún no se tiene información concreta acerca de la categorización de los Premios Nuestra Tierra 2026; sin embargo, no suelen cambiar las 31 categorías preestablecidas.