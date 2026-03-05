Estas son algunas categorías que celebran lo mejor de la música en los Premios Nuestra Tierra
Los Premios Nuestra Tierra tienen una gran variedad de categorías para premiar a los artistas, DJ's y productores de todos los géneros musicales.
Los Premios Nuestra Tierra llegan a las pantallas colombianas este 2026 en su edición número 19, para celebrar y homenajear la industria musical en Colombia; pero, ¿cuáles son las categorías de esta esperada premiación?
¿Qué son las categorías dentro de las premiaciones?
Las famosas ‘categorías’ dentro de las premiaciones cumplen principalmente la función de estructurar la gala de manera que tenga sentido y secciones distintas. Además, se pueden dividir en temáticas, técnicas, oficios, áreas de especialidad, entre otras. En el caso de los Premios Nuestra Tierra, la mayoría de categorías corresponden a los géneros musicales.
¿Cómo se seleccionan las categorías de los Premios Nuestra Tierra?
El proceso de selección de categorías para los Premios Nuestra Tierra consta de múltiples variables, pero todas aterrizadas al fin de la premiación: reconocer y exaltar a los artistas colombianos.
Las postulaciones de sellos discográficos, distribuidoras digitales y productores independientes son quizá el factor más importante en la elección de las categorías; sin embargo, hay algunos otros factores que también son tenidos en cuenta: nuevas tendencias, comentarios del público, etc.
¿Cuáles fueron las categorías de género musical de los Premios Nuestra Tierra 2025?
Estas fueron las categorías de los Premios Nuestra Tierra 2025 que tuvieron que ver con géneros musicales:
- Categoría música urbana:
Mejor artista.
Mejor colaboración.
Mejor canción.
- Categoría música pop:
Mejor artista femenina
Mejor artista masculino
Mejor dúo o grupo
Mejor canción
- Música popular:
Mejor canción
Mejor artista
- Categoría música vallenata:
Mejor artista
Mejor canción
- Categoría tropical caribe:
Mejor artista tropical/salsa/cumbia
Mejor canción tropical/salsa/cumbia
- Categoría folclor:
Mejor artista
Mejor canción
- Categoría alternativa rock/indie:
Mejor artista
Mejor canción
- Categoría dance/electrónica:
Mejor artista/dj/productor
Mejor canción dance/electropop
¿Cuáles fueron las otras categorías de los Premios Nuestra Tierra 2025?
Los Premios Nuestra Tierra 2025 contaron con otras categorías, además de las de género musical, que fueron:
- Categoría general:
Mejor artista global.
Mejor canción global.
Mejor canción/composición
Mejor artista nuestra tierra
Mejor artista revelación
Mejor productor del año
Mejor álbum del año
- Categoría videos/conciertos:
Mejor video
Mejor concierto
- Categorías especiales:
Mujer raíz de nuestra tierra
Nominados a mejor canción viral
Nominados a mejor fandom del año
¿Las categorías de los Premios Nuestra Tierra 2025 serán las mismas que las del 2026?
¿Las categorías de los Premios Nuestra Tierra 2025 serán las mismas que las del 2026?

Aún no se tiene información concreta acerca de la categorización de los Premios Nuestra Tierra 2026; sin embargo, no suelen cambiar las 31 categorías preestablecidas.