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Carlos Vives y Juan Luis Guerra navegan juntos en ‘Buscando El Mar’, así suena su canción

La colaboración de Carlos Vives con Juan Luis Guerra, hace parte del último álbum de Vives titulado "El Último Disco"

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
"Buscando el mar", la nueva canción de Carlos Vives y Juan Luis Guerra
Carlos Vives y Juan Luis Guerra lanzan su nuevo sencillo "Buscando el Mar" (Fotos de AFP/MARTIN BERNETTI y AFP/Oscar Gonzalez)

Colombia y República Dominicana hacen historia con la música, ésta vez con dos de los exponentes más importantes de la industria.

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¿Por qué Carlos Vives es un artista tan importante?

Carlos Vives es uno de los artistas más destacados en la historia de Colombia, ya que logró revolucionar la música colombiana, fusionando el vallenato tropical con el pop y el rock; además, fue el primer cantante en mostrar los ritmos locales en el mercado internacional, siendo el primer colombiano en ganar un Grammy anglo.

Carrera artística de Carlos Vives
Carlos Vives es uno de los artistas más importantes de Colombia (Foto de AFP/Frazer Harrison)

¿Por qué Juan Luis Guerra es un artista tan importante?

Juan Luis Guerra, por su lado, es un ícono de la música latinoamericana, ya que logró elevar el merengue y la bachata a estándares internacionales. El dominicano combina ritmos caribeños con letras profunda que conectan con el público. Su gran reconocimiento lo ha llevado a ser uno de los artistas más galardonados de la música latina, acumulando más de 30 premios Grammy.

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¿Cómo se llama la nueva canción de Carlos Vives y Juan Luis Guerra?

El nuevo sencillo de Carlos Vives con Juan Luis Guerra tiene como nombre “Buscando el Mar” y fue lanzado el 21 de abril del 2026 a través de todas las plataformas digitales. Esta canción hace parte del álbum más reciente de Carlos Vives, titulado “El Último Disco”.

Más allá de ser solo una canción, tiene un significado profundo para Juan Luis Guerra, quien ha expresado que colaborar con Carlos Vives, uno de sus mayores referentes, era un propósito que tenía en su carrera:

He admirado la música y la carrera de Carlos por muchos años, al igual que la música colombiana. Ya era necesario hacer esta colaboración entre Carlos y yo. Este es el momento y el tema perfecto para cantar juntos

 

Juan Luis Guerra soñaba con colaborar con Carlos Vives.
Juan Luis Guerra anhelaba tener una colaboración con Carlos Vives (Foto de AFP/Kevin Winter)

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¿De qué habla la nueva canción “Buscando el Mar” de Juan Luis Guerra y Carlos Vives?

“Buscando el Mar” es un homenaje al universo literario de “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez, el escritor colombiano más importante de la historia. La canción habla acerca de una búsqueda personal, la nostalgia y la libertad; todo esto combinado con el significado de los pueblos del Magdalena y las notas del último acordeón de Egidio Cuadrado.

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