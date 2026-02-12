Carlos Rivera lanzó “Sin Despedida”, su nueva canción en colaboración con Alejandro Fernández, concretando una unión que durante años fue solicitada por el público.

El tema representa el encuentro de dos de las voces más reconocidas de la música en español y se presenta como uno de los lanzamientos más relevantes dentro del repertorio reciente de ambos artistas.

La canción fue escrita completamente por Carlos Rivera y se construye sobre una balada con arreglos de mariachi, en la que la letra y la interpretación ocupan el lugar central.

Carlos Rivera. FOTO AFP

“Sin Despedida” aborda el final de una relación desde una mirada serena, sin dramatismos, apostando por una narrativa clara y directa. El lanzamiento llega acompañado de un video oficial grabado en Guadalajara, uno de los referentes culturales de la música mexicana.

Artículos relacionados Blessd Blessd anuncia ‘El Mejor Hombre del Mundo Tour 2026’ por Colombia

¿Qué representa Sin Despedida para Carlos Rivera?

Para Carlos Rivera, “Sin Despedida” marca un punto clave dentro de su actual etapa artística. Además de interpretar la canción, el cantante asume el rol de compositor, reafirmando su interés por desarrollar proyectos donde la autoría y la identidad musical tengan un peso fundamental.

Rivera ha señalado que este dueto tiene un valor especial por tratarse de una colaboración con alguien a quien considera un referente dentro de la música mexicana. Esta relación se refleja en una interpretación equilibrada, donde ambas voces se complementan sin competir entre sí.

Artículos relacionados Talento internacional Carín León anuncia La Cura Fest, su primer festival en Hermosillo

¿Cómo se integra Sin Despedida al álbum Vida México y a la gira?

“Sin Despedida” es el primer sencillo del próximo álbum de Carlos Rivera, titulado Vida México, el cual corresponde a la segunda parte de su EP Vida…, lanzado en octubre. Este nuevo disco profundiza en la identidad mexicana del artista y marca una etapa de mayor enfoque conceptual.

Alejandro Fernández (Foto: Javier Torres /AFP)

El lanzamiento coincide con el inicio del ¡Vida México! Tour, una gira que recorrerá distintas ciudades de México y España. Uno de los momentos más destacados será la presentación de Carlos Rivera el próximo 9 de mayo en la Plaza de Toros “La México”, un recinto emblemático que el cantante visitará por primera vez como artista principal.