Carín León anuncia La Cura Fest, su primer festival en Hermosillo

Carín León confirmó la realización de La Cura Fest, su primer festival musical como organizador y artista principal. El evento se llevará a cabo el 14 de marzo en Expogan Hermosillo y se proyecta una asistencia superior a las 40.000 personas.

Este anuncio posiciona a la capital de Sonora como sede de uno de los eventos más grandes del norte del país para 2026.

El festival surge como una iniciativa del cantante para presentar un proyecto propio que combine sus influencias musicales y su identidad regional.

La elección de Hermosillo responde a su intención de realizar este evento en su estado natal, involucrando al público local y fortaleciendo la oferta de entretenimiento en la zona.

¿Cuándo se presentará Carín León en Hermosillo?

El festival reunirá distintos estilos musicales que forman parte del desarrollo artístico de Carín León. La propuesta contempla una mezcla entre elementos del regional mexicano y géneros como el country y el folk, con el objetivo de mostrar un repertorio más amplio del que presenta en sus giras tradicionales.

El cantante señaló que para esta primera edición buscará integrar a artistas que admira y con quienes comparte influencias.

Aunque el cartel aún no se ha anunciado, la organización adelantó que el festival incluirá actos representativos del noroeste del país y colaboraciones importantes para el público.

¿Qué tiene preparado Carín León para el 2026?

Para los seguidores de León, este evento funcionará como un acercamiento directo a su visión musical, pues permitirá conocer de manera más completa los sonidos que han influido en su trayectoria reciente. El festival también se plantea como una oportunidad para mostrar nuevas propuestas dentro del género.

Carín León. Foto AFP

Con la creación de este festival, Carín León amplía su presencia en la industria y contribuye a la expansión de la oferta cultural en Hermosillo.

Si la respuesta del público es positiva, La Cura Fest podría convertirse en un evento recurrente y en un nuevo punto de encuentro para artistas y seguidores de la música regional.