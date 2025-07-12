Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Carín León anuncia La Cura Fest, su primer festival en Hermosillo

Hermosillo, México, se prepara para recibir un evento que reunirá a más de 40 mil asistentes.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Carín León en Bogotá

Carín León confirmó la realización de La Cura Fest, su primer festival musical como organizador y artista principal. El evento se llevará a cabo el 14 de marzo en Expogan Hermosillo y se proyecta una asistencia superior a las 40.000 personas.

Este anuncio posiciona a la capital de Sonora como sede de uno de los eventos más grandes del norte del país para 2026.

El festival surge como una iniciativa del cantante para presentar un proyecto propio que combine sus influencias musicales y su identidad regional.

Carín León en el Campín en Bogotá

La elección de Hermosillo responde a su intención de realizar este evento en su estado natal, involucrando al público local y fortaleciendo la oferta de entretenimiento en la zona.

Artículos relacionados

¿Cuándo se presentará Carín León en Hermosillo?

El festival reunirá distintos estilos musicales que forman parte del desarrollo artístico de Carín León. La propuesta contempla una mezcla entre elementos del regional mexicano y géneros como el country y el folk, con el objetivo de mostrar un repertorio más amplio del que presenta en sus giras tradicionales.

El cantante señaló que para esta primera edición buscará integrar a artistas que admira y con quienes comparte influencias.

Aunque el cartel aún no se ha anunciado, la organización adelantó que el festival incluirá actos representativos del noroeste del país y colaboraciones importantes para el público.

Artículos relacionados

¿Qué tiene preparado Carín León para el 2026?

Para los seguidores de León, este evento funcionará como un acercamiento directo a su visión musical, pues permitirá conocer de manera más completa los sonidos que han influido en su trayectoria reciente. El festival también se plantea como una oportunidad para mostrar nuevas propuestas dentro del género.

Carín León
Carín León. Foto AFP

Con la creación de este festival, Carín León amplía su presencia en la industria y contribuye a la expansión de la oferta cultural en Hermosillo.

Si la respuesta del público es positiva, La Cura Fest podría convertirse en un evento recurrente y en un nuevo punto de encuentro para artistas y seguidores de la música regional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Rosalía salió corriendo de entrevista Rosalía

Rosalía salió corriendo de plena entrevista tras ver una cucaracha

La artista Rosalía sacó risas a sus fanáticos tras huir en plena entrevista de una cucaracha.

Silvestre Dangond sorprendió a Feid con una confesión Silvestre Dangond

Silvestre Dangond sorprendió a Feid con una confesión sobre su hijo

El cantante no dudó en agradecerle al paisa por tanto cariño; pero unas palabras sorprendieron a más de uno.

Eduin Caz del Grupo Firme rompió pantalla en el Campin Talento internacional

Así fue el momento en el que Eduin Caz del Grupo Firme rompió una pantalla en el Campin

En medio de una presentación en Bogotá, el vocalista de la agrupación mexicana decidió no parar su evento.

Lo más superlike

Altafulla se dedicará a su carrera musical. Altafulla

Así reaccionó Altafulla al saber que fue la persona más buscada en Google durante 2025

El cantante y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia no dudó en compartir su felicidad.

Muere Influencer fitness Alessandro Antonicelli Talento internacional

Muere influencer tras luchar contra agresivo cáncer: su familia lo despidió con contundente mensaje

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi compartió emotivo mensaje durante la celebración del Día de las Velitas

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Aspirantes de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado