Blessd anuncia ‘El Mejor Hombre del Mundo Tour 2026’ por Colombia

Blessd confirmó oficialmente la realización de su primera gira masiva por Colombia, un proyecto que marca un nuevo paso en su carrera artística.

Tras cerrar 2025 como uno de los artistas más escuchados del país y lograr llenos totales en escenarios clave, el cantante anunció que en 2026 llevará su música a varias de las principales ciudades, con un espectáculo de gran formato pensado para públicos multitudinarios.

El anuncio se produce luego de una serie de presentaciones exitosas que han reforzado su posición dentro del género urbano. Su más reciente concierto en Bucaramanga, realizado en el Cenfer, registró sold out y dejó en evidencia la respuesta del público en diferentes regiones del país.

Estos resultados respaldan la decisión de emprender una gira nacional con una estructura más amplia y una producción diseñada especialmente para esta etapa.

¿Qué significa El Mejor Hombre del Mundo Tour 2026 para Blessd?

El Mejor Hombre del Mundo Tour 2026 representa la primera vez que el artista realiza una gira de gran escala por Colombia. A diferencia de presentaciones puntuales, este tour está planteado como un recorrido organizado por varias ciudades, con fechas definidas y escenarios de alta capacidad.

El espectáculo incluirá canciones que han tenido amplia rotación en plataformas digitales, así como temas pertenecientes a su más reciente producción discográfica.

La intención del artista es ofrecer un resumen de su carrera actual, mostrando la evolución de su propuesta musical y el alcance que ha logrado dentro del reggaetón colombiano.

¿Cuáles son las fechas y ciudades del El Mejor Hombre del Mundo Tour 2026?

La gira llevará El Mejor Hombre del Mundo Tour 2026 a ciudades como Pereira, Cali, Neiva, Armenia, Barranquilla, Medellín y Montería.

Luego del arranque y del concierto con aforo completo en Bucaramanga, el calendario continuará el 13 de febrero en Cali, en la Arena Cañaveralejo, y el 14 de febrero en Neiva, en el Club Los Lagos.

El recorrido seguirá el 28 de febrero en Armenia, en el Coliseo del Café. Posteriormente, el tour llegará el 21 de marzo a Barranquilla, en el Estadio Romelio Martínez, y el 28 de marzo a Medellín, en el Estadio Atanasio Girardot. Esta etapa de la gira concluirá el 18 de junio en Montería, en el Diamante de Béisbol.