Blessd se pronuncia tras ser vinculado con mujer trans en tiradera de Pirlo: esto le dijo a WestCol

Tras semanas de la tiradera de Pirlo a Blessd, el cantante se pronunció al ser vinculado con Samantha Correa en stream de WestCol.

Hace varias semanas, internautas generaron una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la ‘tiradera’ del cantante Pirlo a Blessd, quienes se han posicionado como dos de los artistas del género urbano más influyentes del país.

Además, en la tiradera se refleja que Pirlo le envió una polémica tiradera a Blessd tras varias diferencias presentadas en el pasado, en especial al tener un distanciamiento en el pasado.

En la letra de la canción de Pirlo llamada: ‘El ficticio (RIP Blessd), una de las frases que más ha resonado en las plataformas, se trata acerca de una pequeña estrofa en el que supuestamente se vinculó a Blessd con la creadora de contenido digital Samantha Correa.

¿Qué dijo Blessd en el reciente streaming de WestCol acerca de Samantha Correa?

Recientemente, Blessd fue uno de los invitados especiales en el streaming de WestCol en el que apareció junto a otros creadores, hablando acerca de varios acontecimientos de su vida y, también, donde mencionaron a la mujer trans vinculada con el antioqueño, Samantha Correa.

Por esta razón, uno de los creadores que estaba en el streaming aprovechó la oportunidad para preguntarle a Blessd acerca de los supuestos vínculos en los que fue señalado con Samantha Correa, pues el cantante expresó lo siguiente:

El creador de contenido le pregunta a Blessd: "¿Cómo así que había una vuelta entre Samantha y usted?", a lo que el cantante respondió: “No, eso es algo que salió de la tiradera, pero al final no pasó nada. Ni siquiera conozco a la chica. Nunca la he visto”, agregó.

Con base en estas palabras, Blessd compartió su postura acerca de las rimas que crean muchos cantantes al momento de componer sus canciones, detallando lo siguiente:

“Yo creo que Pirlo tuvo que haber rimado algo con eso y le salió, pues la chica y se fue viral. Además, cuando uno rima, la gente le pone un nombre o hace señalamientos sobre alguien”, reveló.

¿Qué dice la tiradera de Pirlo a Blessd en el que fue vinculado con Samantha Correa?

Desde luego, una de las canciones más reproducidas por parte de Pirlo es la tiradera que le envió a Blessd, la cual cuenta con más de 18 millones de reproducciones y, sin duda, una de las partes más resonadas fue en la que vinculó supuestamente a Blessd con Samantha Correa y la parte de la canción dice lo siguiente:

“Tú comes trav3st#s en m0t3l#s. A este los manes le encantan, te acuerdo de Samantha, la que te pel# el banan# y te lo pus# en la garg#nt#”.

