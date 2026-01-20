Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Blessd y Manuela QM revelaron el género del bebé que están esperando: así lo hicieron

Blessd y Manuela QM rompieron el silencio tras revelar que esperan su primer bebé y dieron detalles del embarazo.

Manuela QM y Blessd dieron detalles del embarazo. (AFP / Rodrigo Varela -Foto: Freepik)

Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd en el mundo artístico, se ha apoderado de las tendencias tras revelar que su pareja Manuela QM está embarazada.

¿Qué detalles revelaron Blessd y Manuela QM de su embarazo?

El cantante reguetonero y la influenciadora compartieron con sus seguidores la noticia en la tarde del 19 de enero con una emotiva fotografía en la que dejaban ver una ecografía y unos zapatos de bebé.

Esta noticia generó gran revuelo entre sus seguidores y colegas, quienes a través de los comentarios de la publicación les expresaron su sorpresa y emoción.

Sin embargo, para algunos esto solo fue la confirmación de un rumor que venía tomando fuerza en el último mes en redes sociales.

Tras todo este revuelo que ha generado la noticia, Blessd y Manuela decidieron hacer una transmisión en vivo en donde hablaron de su embarazo y respondieron a preguntas de sus seguidores.

A lo largo de los años nos han visto en muchas etapas y vamos a estar en la más linda, la de ser padres.

Blessd y Manuela QM hablaron de su embarazo. (Foto de AFP y Freepik)

En medio de esta transmisión en vivo la pareja habló de su sentir con la llegada de su primer bebé, algo que ambos aseguraron los hacía demasiado felices y emocionados.

Yo estoy muy contenta, pero no sé qué decir. Se siente increíble.

Blessd por su parte se mostró orgulloso por pronto convertirse en papá, asegurando que no tenía palabras para describir lo que sentía en este momento y por eso aprovechó para agradecer a todos por los buenos deseos.

Es una etapa de muchas emociones, como que uno trata de darlo a entender, pero es algo muy bonito, le agradezco a la gente que nos quiera y nos tira su apoyo.

Manuela fue la encargada de revelar que debatieron mucho si revelar o no la noticia a sus fanáticos y amigos por todo lo que conllevaría, sin embargo, se habían decantado por hacerlo.

Además, aseguró que otro debate que tenían era revelar el género de su bebé, a lo que Blessd bromeó al decir que era una niña.

Nosotros estábamos en decir o no qué va a ser, pero Stiven.. Va a ser una niña

Sin embargo, Manuela dio a entender que no era así y Blessd respondió de manera irónica que con los zapatos que habían mostrado en la foto habían revelado si era niño o niña.

Con los zapaticos se vio que es una niña.

Los zapatos son de color azul, por lo que según las palabras de Blessd, Manuela estaría esperando un varón, algo que tiene emocionado al cantante, quien aseguró que le gustaría que su hijo fuese futbolista.

