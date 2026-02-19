Así suena lo nuevo de Julián Daza, El combo de las estrellas y Juan Pablo Navarrete

El arranque de 2026 llega con estrenos que reflejan distintos momentos de la música colombiana actual. Desde la música popular hasta lo tropical y el regional, nuevos lanzamientos confirman que los artistas siguen apostando por historias cercanas y sonidos reconocibles para el público.

¿Cómo se llama la nueva canción de Julián Daza?

Julián Daza inicia el año con el sencillo “Si La Ves”, una canción que aborda el arrepentimiento desde una mirada sencilla y honesta. El tema habla de aceptar un error y de seguir sintiendo afecto por una persona, incluso cuando la relación ya terminó. La historia se desarrolla sin reproches, enfocándose en la reflexión personal.

La canción fue compuesta por el artista junto a Elkno, Cristian Osorno y Jp Roldán, y mantiene una estructura clara que prioriza el mensaje. Musicalmente, se ajusta a los códigos de la música popular colombiana, un género en el que Daza ha venido consolidando su carrera en los últimos años.

El lanzamiento cuenta con un video musical ambientado en una oficina de investigación privada, donde se representa la búsqueda de respuestas que no llegan. Esta propuesta visual acompaña el tono de la canción y refuerza el momento artístico del cantante, quien continúa sumando millones de reproducciones con su catálogo anterior.

Artículos relacionados Karol G Karol G rindió un emotivo homenaje tras el fallecimiento de Willie Colón: “Para siempre”

¿Cuál es la nueva apuesta de El Combo de las Estrellas?

Con 50 años de trayectoria, El Combo de las Estrellas presenta “Cómo Duele el Frío”, una canción incluida en su nuevo álbum Se Agrandó el Combo. El tema fue escrito por Wilfran Castillo y mantiene el estilo tropical que ha caracterizado a la agrupación a lo largo de su historia.

Esta producción hace parte de un proyecto que reúne diferentes voces y estilos, reafirmando la intención del grupo de seguir vigente dentro del panorama musical colombiano. La canción combina una letra cargada de sentimiento con arreglos tradicionales que conectan con el público que ha seguido a la orquesta durante décadas.

El lanzamiento se suma a la celebración del medio siglo de carrera del grupo, que continúa presentándose como uno de los referentes de la música tropical colombiana tanto en el país como en el exterior.

Artículos relacionados Talento internacional Víctor Manuelle despidió a Willie Colón y reveló lo que vivieron juntos: “Su legado quedará”

¿Cómo se llama el nuevo lanzamiento musical de Juan Pablo Navarrete?

Juan Pablo Navarrete presenta una nueva versión de “Cómo expresar lo que siento”, un tema clásico del vallenato compuesto por Israel David Romero. En esta oportunidad, el artista adapta la canción al regional colombiano, incorporando instrumentos como acordeón, percusión y cuerdas.

La producción estuvo a cargo de Juan Daniel Jaimes y mantiene el mensaje original de la canción, centrado en un amor intenso y difícil de ocultar. El enfoque musical busca acercar el tema a nuevas audiencias sin perder su esencia.

El video fue grabado en Medellín y apuesta por una estética sencilla y campestre, reforzando la cercanía del artista con la historia que interpreta. Con este lanzamiento, Navarrete continúa posicionándose dentro del regional colombiano y demuestra su capacidad para reinterpretar clásicos desde su propio estilo.