Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así suena lo nuevo de Julián Daza, El combo de las estrellas y Juan Pablo Navarrete

Julián Daza lanza “Si La Ves”, El Combo de las Estrellas presenta “Cómo Duele el Frío” y Juan Pablo Navarrete estrena “Cómo Expresar Lo Que Siento”.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Estrenos musicales
Estrenos musicales. Imagen de Freepik

El arranque de 2026 llega con estrenos que reflejan distintos momentos de la música colombiana actual. Desde la música popular hasta lo tropical y el regional, nuevos lanzamientos confirman que los artistas siguen apostando por historias cercanas y sonidos reconocibles para el público.

¿Cómo se llama la nueva canción de Julián Daza?

Julián Daza inicia el año con el sencillo “Si La Ves”, una canción que aborda el arrepentimiento desde una mirada sencilla y honesta. El tema habla de aceptar un error y de seguir sintiendo afecto por una persona, incluso cuando la relación ya terminó. La historia se desarrolla sin reproches, enfocándose en la reflexión personal.

La canción fue compuesta por el artista junto a Elkno, Cristian Osorno y Jp Roldán, y mantiene una estructura clara que prioriza el mensaje. Musicalmente, se ajusta a los códigos de la música popular colombiana, un género en el que Daza ha venido consolidando su carrera en los últimos años.

El lanzamiento cuenta con un video musical ambientado en una oficina de investigación privada, donde se representa la búsqueda de respuestas que no llegan. Esta propuesta visual acompaña el tono de la canción y refuerza el momento artístico del cantante, quien continúa sumando millones de reproducciones con su catálogo anterior.

Artículos relacionados

¿Cuál es la nueva apuesta de El Combo de las Estrellas?

Con 50 años de trayectoria, El Combo de las Estrellas presenta “Cómo Duele el Frío”, una canción incluida en su nuevo álbum Se Agrandó el Combo. El tema fue escrito por Wilfran Castillo y mantiene el estilo tropical que ha caracterizado a la agrupación a lo largo de su historia.

Esta producción hace parte de un proyecto que reúne diferentes voces y estilos, reafirmando la intención del grupo de seguir vigente dentro del panorama musical colombiano. La canción combina una letra cargada de sentimiento con arreglos tradicionales que conectan con el público que ha seguido a la orquesta durante décadas.

El lanzamiento se suma a la celebración del medio siglo de carrera del grupo, que continúa presentándose como uno de los referentes de la música tropical colombiana tanto en el país como en el exterior.

Artículos relacionados

¿Cómo se llama el nuevo lanzamiento musical de Juan Pablo Navarrete?

Juan Pablo Navarrete presenta una nueva versión de “Cómo expresar lo que siento”, un tema clásico del vallenato compuesto por Israel David Romero. En esta oportunidad, el artista adapta la canción al regional colombiano, incorporando instrumentos como acordeón, percusión y cuerdas.

La producción estuvo a cargo de Juan Daniel Jaimes y mantiene el mensaje original de la canción, centrado en un amor intenso y difícil de ocultar. El enfoque musical busca acercar el tema a nuevas audiencias sin perder su esencia.

El video fue grabado en Medellín y apuesta por una estética sencilla y campestre, reforzando la cercanía del artista con la historia que interpreta. Con este lanzamiento, Navarrete continúa posicionándose dentro del regional colombiano y demuestra su capacidad para reinterpretar clásicos desde su propio estilo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Así luce el lugar en el que Jhonny Rivera se casará con Jenny López: ¿qué video salió a la luz? Jhonny Rivera

Así luce el lugar en el que Jhonny Rivera se casará con Jenny López: ¿qué video salió a la luz?

Sale a la luz un video de cómo luce el lugar donde el cantante Jhonny Rivera se casará con Jenny López.

Jenny López compartió su emotiva reacción horas antes de su matrimonio con Jhonny Rivera: esto dijo Jhonny Rivera

Jenny López se pronunció horas antes de su matrimonio con Jhonny Rivera: esto dijo

Jenny López reaparece en redes compartiendo su reacción tras su próximo matrimonio con el cantante Jhonny Rivera.

Jessi Uribe confirma cuándo mostrará oficialmente el rostro de Emilia Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe confirman la fecha exacta para mostrar la carita de Emilia ¡Fans felices!

Jessi Uribe confirma finalmente la fecha en la que sus seguidores podrán ver por primera vez el rostro de Emilia.

Lo más superlike

Johnny Rivera reacciona entre risas a la confusión de La Liendra y Dani Duke La Liendra

Johnny Rivera reaccionó tras la confusión de La Liendra y Dani Duke en su boda: “no lo creo”

La Liendra y Dani Duke vivieron una insólita equivocación en la boda de Johnny Rivera y el cantante reaccionó.

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión Talento internacional

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

La IA dio su predicción y este será el eliminado de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Quién será el próximo eliminado de La casa de los famosos, según la IA

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología