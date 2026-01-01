Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri cerró el 2025 con su debut como cantante: así fue el show junto a sus hijas

Andrea Valdiri mostró su faceta musical con un show en redes sociales, donde compartió escenario con sus dos hijas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Andrea Valdiri debuta como cantante.
Andrea Valdiri sorprende al debutar como cantante. (Foto de Andrea Valdiri Canal RCN) (Foto de la cantante Freepik)

La creadora de contenido Andrea Valdiri, despidió el 2025 demostrando su talento para la música.

Andrea Valdiri despide el 2025 cantando.
Andrea Valdiri despide el 2025 cantando junto a sus hijas. (Foto Canal RCN)

A través de su cuenta de Instagram, la influenciadora emocionó a sus seguidores al cantar.

¿Sobre qué trata la canción de Andrea Valdiri?

En el clip se puede ver cómo se abre un telón rojo y sale Andrea Valdiri con un vestido brillante y comienza a cantar una suave balada que habla del año nuevo y de las oportunidades que este trae.

También habla de la inspiración y el motor de su vida que son sus hijas, que aparecen en el video.

Isa con su violín y Adhara bailando ballet al ritmo de la canción que habla de todas las mujeres valientes que lucharon todo el año sin quejarse por la situación.

Asimismo, Andrea asegura que, aunque la vida le ha dado duros golpes, nació para triunfar.

El video termina con las tres agarradas de la mano recibiendo aplausos y con un mensaje de Valdiri donde le agradece a todos sus seguidores por su apoyo y les desea lo mejor en este 2026.

“Esta canción es nuestro regalo para ustedes, hecha con el corazón de Isa, Adhara y de mi parte con mucho amor”, escribió Andrea Valdiri en su publicación.

¿Cómo reaccionaron los seguidores con la canción de fin de año de Andrea Valdiri?

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de personalidades como de La Jesuu y Lily Díaz quienes no dudaron en demostrarle su cariño a la influenciadora y apoyo en esta nueva etapa como cantante.

En los últimos días, Andrea también fue protagonista en redes por los ostentosos regalos que dio y recibió en Navidad.

Su hija menor, Adhara, recibió un carro eléctrico con apariencia de cuatrimoto, pintado en un llamativo color rosado y con un diseño inspirado en un buggy de dunas.

La pequeña no dudó en mostrar su emoción y compartir detalles del obsequio con sus seguidores.

Por su parte, la influenciadora también reveló un lujoso bolso de diseñador que le fue obsequiado, cuyo valor supera los quince millones de pesos colombianos.

Un detalle que generó múltiples reacciones divididas entre los internautas. Aunque Andrea no mencionó el precio exacto, expertos en moda estiman que la pieza ronda los 4.400 dólares, confirmando una vez más el estilo de vida glamuroso que caracteriza a la barranquillera.

Andrea dejó claro que la música no es solo un experimento, sino una oportunidad para abrirle camino a Isa, quien ya venía mostrando disciplina y pasión por el violín.

Aunque no confirmó si seguirá lanzando canciones, la influenciadora aseguró que tiene talento para este mundo y que su intención es inspirar a otras mujeres a luchar por sus sueños.

Andrea Valdiri le dedica canción a sus seguidores.
Andrea Valdiri le dedica emotiva canción a sus seguidores. (Foto Canal RCN)
