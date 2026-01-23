Altafulla mostró canción que le habría compuesto a Karina García: "No era el momento"

Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2, ha estado en el foco mediático recientemente tras mostrar un adelanto de su próximo lanzamiento.

¿Altafulla le compuso canción a Karina García tras su ruptura?

Una de las parejas más habladas y comentadas del 2025 fue la conformada por Karina García y Altafulla, quienes iniciaron su idilio de amor en La casa de los famosos Colombia.

La pareja a pesar de las críticas y poca fe que le tenían sus compañeros del reality logró seguir junta tras el final del programa y en redes se mostraban bastante enamorados.

Sin embargo, a finales de septiembre, la modelo antioqueña sorprendió a sus seguidores al lanzar un comunicado en sus redes sociales en donde revelaba que su relación con el cantante había llegado a su final sin dar muchos detalles de la razón por la que tomaron la decisión.

Tras varios meses desde su ruptura, Altafulla sorprendió a sus seguidores en la jornada del 23 de enero al revelar un adelanto de su próxima canción llamada "Me duele".

Altafulla lanzaría canción dedicada a Karina García. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es la canción que lanzará Altafulla y que asocian con Karina García?

El cantante barranquillero compartió en sus historias de Instagram un video en el que se mostró escuchando su próxima canción.

En lo que se alcanzó a escuchar de esta composición es una letra completamente de desamor y habla sobre una relación fallida.

No sé por qué no se dieron las cosas si tú vibrabas con el mismo feeling, con las mismas ganas que yo te tenía.

El artista se mostró bastante conmovido mientras escuchaba su próxima canción, invitando a sus seguidores a no perderse el lanzamiento de esta composición tan especial.

Eso a veces pasas, ser la persona, pero no el momento. Yo no me moveré, aquí estaré aunque pase el tiempo.

En la letra de su próxima canción, Altafulla expresa una carga emocional profunda a través de frases como: “que te vayas me duele, perderte me duele, el amor de mi vida me llegó a destiempo”.

¿Cómo reaccionó Karina García a la canción de Altafulla?

Hasta el momento Karina García no se ha pronunciado al respecto sobre esta supuesta canción que Altafulla lanzará inspirado en su relación fallida.

Cabe resaltar que, la modelo antioqueña tras oficializar su ruptura con Altafulla se ha mostrado enfocada en sus proyectos personales y laborales, por lo que no ha vuelto a tocar el tema de su pasado amoroso.

Asimismo, en los últimos días, Karina García fue relacionada sentimentalmente con un famoso cantante de trap en Medellín llamado Kris R, a quien le protagonizó un video musical.