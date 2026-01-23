Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Altafulla mostró canción que le habría compuesto a Karina García: "No era el momento"

Altafulla reveló adelanto de una canción de desamor que compuso e internautas la consideran una dedicatoria a Karina García.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Altafulla sorprende al lanzar canción que asocian con Karina García
Altafulla sacará canción de desamor y la asocian con Karina García. (Fotos Canal RCN)

Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2, ha estado en el foco mediático recientemente tras mostrar un adelanto de su próximo lanzamiento.

Artículos relacionados

¿Altafulla le compuso canción a Karina García tras su ruptura?

Una de las parejas más habladas y comentadas del 2025 fue la conformada por Karina García y Altafulla, quienes iniciaron su idilio de amor en La casa de los famosos Colombia.

La pareja a pesar de las críticas y poca fe que le tenían sus compañeros del reality logró seguir junta tras el final del programa y en redes se mostraban bastante enamorados.

Sin embargo, a finales de septiembre, la modelo antioqueña sorprendió a sus seguidores al lanzar un comunicado en sus redes sociales en donde revelaba que su relación con el cantante había llegado a su final sin dar muchos detalles de la razón por la que tomaron la decisión.

Tras varios meses desde su ruptura, Altafulla sorprendió a sus seguidores en la jornada del 23 de enero al revelar un adelanto de su próxima canción llamada "Me duele".

¿Karina le manda una indirecta a Altafulla?
Altafulla lanzaría canción dedicada a Karina García. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál es la canción que lanzará Altafulla y que asocian con Karina García?

El cantante barranquillero compartió en sus historias de Instagram un video en el que se mostró escuchando su próxima canción.

En lo que se alcanzó a escuchar de esta composición es una letra completamente de desamor y habla sobre una relación fallida.

No sé por qué no se dieron las cosas si tú vibrabas con el mismo feeling, con las mismas ganas que yo te tenía.

El artista se mostró bastante conmovido mientras escuchaba su próxima canción, invitando a sus seguidores a no perderse el lanzamiento de esta composición tan especial.

Eso a veces pasas, ser la persona, pero no el momento. Yo no me moveré, aquí estaré aunque pase el tiempo.

En la letra de su próxima canción, Altafulla expresa una carga emocional profunda a través de frases como: “que te vayas me duele, perderte me duele, el amor de mi vida me llegó a destiempo”.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karina García a la canción de Altafulla?

Hasta el momento Karina García no se ha pronunciado al respecto sobre esta supuesta canción que Altafulla lanzará inspirado en su relación fallida.

Cabe resaltar que, la modelo antioqueña tras oficializar su ruptura con Altafulla se ha mostrado enfocada en sus proyectos personales y laborales, por lo que no ha vuelto a tocar el tema de su pasado amoroso.

Asimismo, en los últimos días, Karina García fue relacionada sentimentalmente con un famoso cantante de trap en Medellín llamado Kris R, a quien le protagonizó un video musical.

Karina García quiere volverse a enamorar tras su ruptura con Altafulla.
Karina García estaría estrenando pareja tras Altafulla. Foto: Canal RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd habló del estado de salud de Anuel Blessd

Blessd rompió el silencio y habló sobre el estado de salud de Anuel AA

Blessd fue indagado sobre el estado de salud de Anuel, luego de que circularan fuertes rumores sobre una supuesta enfermedad que tendría el cantante.

¡Luto musical! Falleció reconocido artista tras batalla contra el cáncer: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto musical! Falleció reconocido artista tras batalla contra el cáncer: ¿quién fue?

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras el fallecimiento de reconocido artista por batalla contra el cáncer.

Blessd se pronuncia tras ser vinculado con mujer trans en tiradera de Pirlo: esto le dijo a WestCol Blessd

Blessd se pronuncia tras ser vinculado con mujer trans en tiradera de Pirlo: esto le dijo a WestCol

Tras semanas de la tiradera de Pirlo a Blessd, el cantante se pronunció al ser vinculado con Samantha Correa en stream de WestCol.

Lo más superlike

a respuesta de Omar Murillo tras los comentarios sobre su orientación Omar Murillo

Omar Murillo rompe el silencio y aclara su orientación: ¿qué dijo?

Omar Murillo les responde a los rumores que han surgido sobre su orientación, luego de posar en una foto junto a otro hombre.

Mariana Zapata fue muy criticada por Luisa Cortina al ser eliminada esta última de La casa de los famosos Colombia. Mariana Zapata

Mariana Zapata reveló que quiere destapar su estrategia en La casa de los famosos: “He aguantado”

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo