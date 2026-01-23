Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Blessd rompió el silencio y habló sobre el estado de salud de Anuel AA

Blessd fue indagado sobre el estado de salud de Anuel, luego de que circularan fuertes rumores sobre una supuesta enfermedad que tendría el cantante.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Blessd habló del estado de salud de Anuel
Salud de Anuel AA tiene preocupados a sus seguidores. (AFP: Dia Dipasupil y AFP: Rodrigo Varela)

Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA ha sido tendencia en el último tiempo por la preocupación e incertidumbre que tienen sus fanáticos sobre su estado de salud.

Artículos relacionados

¿El cantante puertorriqueño Anuel AA está enfermo?

Los seguidores de Anuel AA empezaron a notar un drástico cambio en la apariencia del cantante, lo que ha dado pie a especulaciones sobre un posible problema de salud.

La preocupación aumentó luego que un fan compartiera una imagen en la que presuntamente se observa al cantante con ojeras marcadas, pómulos más pronunciados y aparentes signos de alopecia, detalles que avivaron aún más las teorías sobre una posible enfermedad.

Entre los rumores que circulan, algunos usuarios han llegado a afirmar que Anuel AA habría tendría una enfermedad terminal. Sin embargo, hasta el momento, el reguetonero no se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir estas versiones.

Demandan a Anuel AA en parque de Florida
El cantante Anuel AA preocupa por su estado de salud. (Foto de AFP)

Artículos relacionados

¿Qué reveló Blessd sobre el estado de salud de Anuel AA?

En medio de esta incertidumbre que se vive por el cantante puertorriqueño, uno de sus colegas en la música, Blessd, fue indagado en medio de una transmisión en vivo con WestCol sobre él.

Blessd fue preguntado por Anuel y todo lo que se venía hablando de él en redes sociales en donde su físico y estado de salud preocupaban.

El reguetonero paisa reveló que días atrás había hablado con Anuel y que él se encontraba en perfectas condiciones.

Anuel está melo, esos son puras fotos con IA.

Blessd aseguró que la ausencia de Anuel en redes se debía a sus proyectos personales y de música, los cuales venía trabajando desde hace varios meses.

Yo hablé con él hace pocos días y está re melo, está volviendo a entrenar, cuadrando el cumpleaños de la hija. Ese man no se deja ver por redes porque está organizando su disco, gira, cuando menos piensen ese man aparece y sube un post.

El antioqueño aseguró que, Anuel no estaba enfermo y que todos los rumores que habían sobre su estado de salud eran mentiras y especulaciones.


Cabe resaltar que, desde el 12 de diciembre de 2025 Anuel AA no comparte ninguna publicación en sus redes sociales, por lo que su silencio también es raro para sus seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Altafulla sorprende al lanzar canción que asocian con Karina García Altafulla

Altafulla mostró canción que le habría compuesto a Karina García: "No era el momento"

Altafulla reveló adelanto de una canción de desamor que compuso e internautas la consideran una dedicatoria a Karina García.

¡Luto musical! Falleció reconocido artista tras batalla contra el cáncer: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto musical! Falleció reconocido artista tras batalla contra el cáncer: ¿quién fue?

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras el fallecimiento de reconocido artista por batalla contra el cáncer.

Blessd se pronuncia tras ser vinculado con mujer trans en tiradera de Pirlo: esto le dijo a WestCol Blessd

Blessd se pronuncia tras ser vinculado con mujer trans en tiradera de Pirlo: esto le dijo a WestCol

Tras semanas de la tiradera de Pirlo a Blessd, el cantante se pronunció al ser vinculado con Samantha Correa en stream de WestCol.

Lo más superlike

a respuesta de Omar Murillo tras los comentarios sobre su orientación Omar Murillo

Omar Murillo rompe el silencio y aclara su orientación: ¿qué dijo?

Omar Murillo les responde a los rumores que han surgido sobre su orientación, luego de posar en una foto junto a otro hombre.

Mariana Zapata fue muy criticada por Luisa Cortina al ser eliminada esta última de La casa de los famosos Colombia. Mariana Zapata

Mariana Zapata reveló que quiere destapar su estrategia en La casa de los famosos: “He aguantado”

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo