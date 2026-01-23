Blessd rompió el silencio y habló sobre el estado de salud de Anuel AA

Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA ha sido tendencia en el último tiempo por la preocupación e incertidumbre que tienen sus fanáticos sobre su estado de salud.

¿El cantante puertorriqueño Anuel AA está enfermo?

Los seguidores de Anuel AA empezaron a notar un drástico cambio en la apariencia del cantante, lo que ha dado pie a especulaciones sobre un posible problema de salud.

La preocupación aumentó luego que un fan compartiera una imagen en la que presuntamente se observa al cantante con ojeras marcadas, pómulos más pronunciados y aparentes signos de alopecia, detalles que avivaron aún más las teorías sobre una posible enfermedad.

Entre los rumores que circulan, algunos usuarios han llegado a afirmar que Anuel AA habría tendría una enfermedad terminal. Sin embargo, hasta el momento, el reguetonero no se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir estas versiones.

El cantante Anuel AA preocupa por su estado de salud. (Foto de AFP)

¿Qué reveló Blessd sobre el estado de salud de Anuel AA?

En medio de esta incertidumbre que se vive por el cantante puertorriqueño, uno de sus colegas en la música, Blessd, fue indagado en medio de una transmisión en vivo con WestCol sobre él.

Blessd fue preguntado por Anuel y todo lo que se venía hablando de él en redes sociales en donde su físico y estado de salud preocupaban.

El reguetonero paisa reveló que días atrás había hablado con Anuel y que él se encontraba en perfectas condiciones.

Anuel está melo, esos son puras fotos con IA.

Blessd aseguró que la ausencia de Anuel en redes se debía a sus proyectos personales y de música, los cuales venía trabajando desde hace varios meses.

Yo hablé con él hace pocos días y está re melo, está volviendo a entrenar, cuadrando el cumpleaños de la hija. Ese man no se deja ver por redes porque está organizando su disco, gira, cuando menos piensen ese man aparece y sube un post.

El antioqueño aseguró que, Anuel no estaba enfermo y que todos los rumores que habían sobre su estado de salud eran mentiras y especulaciones.



Cabe resaltar que, desde el 12 de diciembre de 2025 Anuel AA no comparte ninguna publicación en sus redes sociales, por lo que su silencio también es raro para sus seguidores.