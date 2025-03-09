Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeri Mua recibió advertencias en contra de su vida: gobernadora de Veracruz se pronunció

Los seguidores de Yeri Mua están preocupados por la vida de la artista, el gobierno tiene conocimiento.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Mujer llorando
Yeri Mua recibió advertencias en contra de su vida: gobernadora de Veracruz se pronunció | Foto Freepik.

El nombre de la influencer y cantante Yeri Mua ha estado resonando en México tras recibir advertencias en contra de su vida. Ante esto, el gobierno de Veracruz se refirió al respecto.

¿Qué dijo la gobernadora de Veracruz sobre la situación que está viviendo Yeri Mua?

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, no pasó de manera desapercibida la situación que enfrenta la influencer, razón por la que manifestó darle protección a la intérprete y sus allegados.

Lo anterior porque Yeri Mua y su familia fueron amen4zados por parte del grupo que se autodenomina como 'FES'.

Rocío Nahle habló con la prensa y declaró que tiene conocimiento de la situación, indicó que para ella Yeri es una gran artista y reiteró la protección.

En medio de diferencias entre Yeri Mua y Víctor Ordóñez, conocido como ‘Lonche’, el mencionado grupo defendió al creador de contenido. Fue entonces cuando se gestaron las advertencias en contra de la mexicana.

‘Lonche’ negó públicamente tener vínculos con el grupo, las seguidoras de la modelo acudieron a las redes del influencer para rogarle que detuviera todo.

¿Qué es el 'FES' en México?

De acuerdo con recopilaciones de Publimetro, en México, 'FES' se presenta como una "comunidad", pero las formas como se comunican son álgidas.

Para Yeri Mua, no solo se trata de una comunidad, sino que, más bien, hay criminalidad detrás de ello.

Y es que, también se informa que el colectivo admitió ser responsable de las am3nazas y tomaron en gracia la determinación de la influencer de emprender acciones legales. Hay mensajes de todo tipo al respecto, pero no se confirma una validez absoluta.

Según lo que se apunta, el conflicto se habría cultivado en medio de diferencias entre Yeri Mua con Víctor Ordóñez. Para el grupo, el creador de contenido 'Lonche' es su "patrón".

Lo cierto de todo es que la mexicana teme por su vida y en redes sociales hay un disparate sobre la situación que experimenta, mientras que, como se mencionó, el gobierno de Veracruz manifestó estar enterado y tomar cartas en el asunto para brindarle seguridad a la artista.

