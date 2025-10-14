Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Zion rompió el silencio: así avanza su recuperación tras el grave accidente en Puerto Rico

Zion habló por primera vez tras su accidente y contó cómo avanza su estado de salud tras grave accidente.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Nuevo comunicado sobre la salud de Zion
Se conocen nuevos detalles del estado de salud de Zion. (Foto: AFP)

Los fans del cantante reguetonero luego de pasar varios días de incertidumbre conocieron nuevos detalles sobre su estado de salud a través de nuevo comunicado publicado en las redes sociales del cantante puertorriqueño Zion.

¿Qué se sabe sobre la salud de Zion? Este es el último comunicado del artista

El cantante puertorriqueño Zion confirmó que ya se encuentra en casa y continúa recuperándose tras el accidente que lo mantuvo hospitalizado en Puerto Rico.

La noticia difundida a través de un comunicado oficial compartido por su equipo y el sello Baby Records Inc / Nu Form Management, en el que se aseguró que el artista está “de buen ánimo y rodeado de su familia”.

En sus redes sociales, el intérprete de ‘Otra vez’ agradeció las oraciones y los mensajes de apoyo que recibió desde distintos países.

Zion destacó el cariño de sus seguidores y aprovechó el momento para compartir un adelanto de un proyecto especial, The Perfect Melody II (Behind the Scenes), en el que ha estado trabajando con dedicación.

Por supuesto su publicación fue recibida con entusiasmo y alivio por parte de los fanáticos.

¿Qué ha dicho su equipo sobre el accidente de Zion?

El accidente ocurrió el pasado 7 de octubre en Puerto Rico, cuando el artista, cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz Torres, perdió el control de una cuatrimoto.

Según medios locales, fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras, donde ingresó a la Unidad de Trauma con múltiples lesiones que requirieron atención constante.

Según el parte médico, sufrió traumas de cuidado, aunque su estado se mantuvo estable dentro de la gravedad. Hasta el momento, se desconoce si tuvo alguna intervención quirúrgica, por el momento el artista continúa en observación constante.

El comunicado difundido por su agencia de representación pidió respeto por la privacidad del artista y su familia, además recordaron que toda información oficial se compartirá exclusivamente por los canales del artista.

A sus 44 años, Zion continúa siendo una de las voces más influyentes del reguetón, y su proceso de recuperación despertó una ola de solidaridad en el mundo de la música.

 

