Yuli Ruiz volvió a sembrar dudas sobre Alejandro Estrada: ¿se besaron en el hotel?

Las especulaciones sobre una posible cercanía entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada volvieron a tomar fuerza en redes sociales.

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Esta vez, la creadora de contenido llamó la atención de sus seguidores durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde respondió de una manera que muchos interpretaron como una nueva pista sobre los rumores que surgieron tras la final de La casa de los famosos Colombia.

Aunque el tema parecía haber quedado atrás después de las declaraciones de Alejandro, la reciente interacción de Yuli volvió a despertar la curiosidad de los usuarios.

Yuli Ruiz dejó una inesperada respuesta sobre Alejandro Estrada y desató especulaciones (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Yuli Ruiz sobre Alejandro Estrada?

Desde la gran final del reality comenzaron a circular versiones en redes sociales que aseguraban que Yuli Ruiz habría compartido parte de la celebración con Alejandro Estrada luego de que este se coronara ganador de la competencia.

Incluso surgieron rumores que apuntaban a que ambos habrían pasado la noche jutnos en el hotel donde el actor celebró su victoria.

Ahora, durante una dinámica de preguntas en Instagram, uno de sus seguidores decidió preguntarle directamente si había compartido algunos besos con Alejandro durante la celebración.

Lejos de responder con un sí o un no, Yuli optó por una estrategia que generó aún más comentarios.

La creadora de contenido publicó una encuesta para que fueran sus propios seguidores quienes eligieran si creían que el supuesto beso había ocurrido o no.

La respuesta rápidamente provocó reacciones y comentarios entre quienes siguen de cerca todo lo relacionado con los exparticipantes del reality.

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¿Qué ha dicho Alejandro Estrada sobre estos rumores?

Alejandro Estrada ya se había pronunciado anteriormente sobre las versiones que circulaban en redes.

El actor explicó que, tras la celebración de su triunfo, compartió con varios compañeros del programa, pero aclaró que al final de la noche únicamente permanecieron junto a él Valentino Lázaro y Beba de la Cruz.

Según relató, los tres continuaron celebrando y compartiendo algunas copas de vino después de que el resto de invitados se retirara.

Con estas declaraciones, Alejandro buscó desmentir los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Yuli Ruiz y dejó entrever que no ocurrió nada más allá de lo que se ha visto públicamente.

Sin embargo, la reciente publicación de Yuli volvió a encender la conversación en redes, donde muchos seguidores continúan preguntándose si realmente todo se trata de simples rumores.