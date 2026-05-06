Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yuli Ruiz volvió a sembrar dudas sobre Alejandro Estrada: ¿se besaron en el hotel?

Yuli Ruiz volvió a llamar la atención de sus seguidores tras reaccionar a una pregunta sobre Alejandro Estrada durante una dinámica en Instagram.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Hubo beso? Yuli Ruiz reaccionó a pregunta sobre Alejandro Estrada y generó revuelo
¿Hubo beso? Yuli Ruiz reaccionó a pregunta sobre Alejandro Estrada y generó revuelo (Foto Canal RCN)

Las especulaciones sobre una posible cercanía entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada volvieron a tomar fuerza en redes sociales.

Artículos relacionados

Esta vez, la creadora de contenido llamó la atención de sus seguidores durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde respondió de una manera que muchos interpretaron como una nueva pista sobre los rumores que surgieron tras la final de La casa de los famosos Colombia.

Aunque el tema parecía haber quedado atrás después de las declaraciones de Alejandro, la reciente interacción de Yuli volvió a despertar la curiosidad de los usuarios.

Yuli Ruiz dejó una inesperada respuesta sobre Alejandro Estrada y desató especulaciones
Yuli Ruiz dejó una inesperada respuesta sobre Alejandro Estrada y desató especulaciones (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Yuli Ruiz sobre Alejandro Estrada?

Desde la gran final del reality comenzaron a circular versiones en redes sociales que aseguraban que Yuli Ruiz habría compartido parte de la celebración con Alejandro Estrada luego de que este se coronara ganador de la competencia.

Incluso surgieron rumores que apuntaban a que ambos habrían pasado la noche jutnos en el hotel donde el actor celebró su victoria.

Ahora, durante una dinámica de preguntas en Instagram, uno de sus seguidores decidió preguntarle directamente si había compartido algunos besos con Alejandro durante la celebración.

Lejos de responder con un sí o un no, Yuli optó por una estrategia que generó aún más comentarios.

La creadora de contenido publicó una encuesta para que fueran sus propios seguidores quienes eligieran si creían que el supuesto beso había ocurrido o no.

La respuesta rápidamente provocó reacciones y comentarios entre quienes siguen de cerca todo lo relacionado con los exparticipantes del reality.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Alejandro Estrada sobre estos rumores?

Alejandro Estrada ya se había pronunciado anteriormente sobre las versiones que circulaban en redes.

El actor explicó que, tras la celebración de su triunfo, compartió con varios compañeros del programa, pero aclaró que al final de la noche únicamente permanecieron junto a él Valentino Lázaro y Beba de la Cruz.

Según relató, los tres continuaron celebrando y compartiendo algunas copas de vino después de que el resto de invitados se retirara.

Con estas declaraciones, Alejandro buscó desmentir los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Yuli Ruiz y dejó entrever que no ocurrió nada más allá de lo que se ha visto públicamente.

Sin embargo, la reciente publicación de Yuli volvió a encender la conversación en redes, donde muchos seguidores continúan preguntándose si realmente todo se trata de simples rumores.

La respuesta de Yuli Ruiz sobre Alejandro Estrada que tiene hablando a las redes
La respuesta de Yuli Ruiz sobre Alejandro Estrada que tiene hablando a las redes (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Habría compartido el premio? Tebi Bernal contó qué haría si hubiera ganado Alejandro Estrada

Tebi Bernal confesó qué habría hecho con el premio, si hubiera ganado: ¿incluía a Alejandro Estrada?

Tebi Bernal reveló qué hubiera hecho con el dinero de La casa de los famosos si él ganaba, ¿lo repartiría con Alejandro?

Alejandro Estrada, Nataly Umaña, Yuli Ruiz Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reaccionó al apoyo que le dio Nataly Umaña a Yuli Ruiz

El actor Alejandro Estrada fue cuestionado sobre el apoyo de su expareja Nataly Umaña a Yuli Ruiz.

¿Qué compartió Alejandra Salguero tras ser mencionada por Tebi Bernal? Influencers

Alejandra Salguero habría reaccionado tras ser mencionada por Tebi Bernal: “pruebas del mal hombre”

Alejandra Salguero compartió video con una fuerte indirecta tras recientes declaraciones de Tebi Bernal sobre ella.

Lo más superlike

Luto en la televisión: falleció reconocido integrante de ‘La Familia P.Luche’: ¿quiénes? Talento internacional

Luto en la televisión: falleció reconocido integrante de ‘La Familia P.Luche’: ¿quién fue?

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido actor de manera inesperada.

Yaya Muñoz reaccionó a las declaraciones que dio Tebi Bernal en una entrevista Yaya Muñoz

Así reaccionó Yaya Muñoz después de que Tebi asegurara que no fue su exnovia; “¿cuál migajera?”

Video de Blessd y Aida Victoria Aída Victoria Merlano

Aida Victoria contó cómo fue que terminó protagonizando un video de Blessd

¿Morir de tristeza es real? La explicación científica detrás de esta creencia Salud

¿Se puede morir de tristeza?: así puede afectar el duelo a la salud

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”