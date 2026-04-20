Yuli Ruiz generó reacciones al presumir su closet tras salir de La casa de los famosos Colombia

Luego de su paso por La casa de los famosos Colombia, Yuli Ruiz volvió a llamar la atención en redes sociales tras presumir un detalle de su vida.

Artículos relacionados Carmen Villalobos Carmen Villalobos se pronunció tras el fallecimiento de sus compañeros de set: "difícil asimilarlo"

¿Qué ha dicho Yuli Ruiz sobre su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia 2026, Yuli Ruiz ha compartido varias declaraciones en diferentes espacios digitales, donde se ha referido tanto a su experiencia dentro del reality como a las relaciones que construyó durante el programa.

Uno de los temas que más ha generado conversación es su vínculo con Alejandro Estrada. En ese sentido, Ruiz señaló que, al ver escenas una vez terminó su participación, cambió su percepción sobre Estrada.

Yuli Ruiz habló sobre su salida de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Según explicó, identificó actitudes que no le parecieron adecuadas, lo que la llevó a cuestionar lo ocurrido dentro de la casa. También afirmó que en medio de una discusión se sintió incómoda por una situación puntual, la cual calificó como un momento difícil.

Además, la exparticipante habló sobre la reacción del público tras su salida. Reconoció que no esperaba ser eliminada en ese momento del programa. Frente a esto, aseguró que, aunque ha recibido críticas, también ha tomado la experiencia como una ganancia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Carla y Marcelo revelaron drástica decisión que tomará el Jefe en La casa de los famosos

¿Qué mostró Yuli Ruiz en Instagram tras La casa de los famosos Colombia?

Más allá de las declaraciones, Yuli Ruiz volvió a llamar la atención por el contenido que ha compartido en sus redes sociales. En esta ocasión, publicó un video en el que mostró parte de su closet, donde dejó ver la cantidad de prendas y accesorios que tiene.

Durante su paso por el reality, varios internautas ya habían comentado sobre su estilo, destacando sus elecciones de vestuario en diferentes momentos del programa. En ese contexto, Ruiz ha reiterado que la forma de vestir hace parte de su identidad y que no debería ser un factor para definir el trato hacia una persona.

En el video reciente, la creadora de contenido recorrió su espacio personal mostrando diferentes prendas organizadas por categorías, lo que generó múltiples reacciones entre quienes siguen atentos a su actividad digital.

La publicación del closet no pasó desapercibida. En redes sociales, varios internautas reaccionaron al video, comentando sobre la cantidad de ropa y accesorios que mostró la exparticipante.