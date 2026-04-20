Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yuli Ruiz generó reacciones al presumir su closet tras salir de La casa de los famosos Colombia

Yuli Ruiz causó furor en redes sociales tras presumir la cantidad de prendas y accesorios que tiene en su armario.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yuli Ruiz generó reacciones al presumir su closet
Yuli Ruiz presumió su closet / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Luego de su paso por La casa de los famosos Colombia, Yuli Ruiz volvió a llamar la atención en redes sociales tras presumir un detalle de su vida.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Yuli Ruiz sobre su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia 2026, Yuli Ruiz ha compartido varias declaraciones en diferentes espacios digitales, donde se ha referido tanto a su experiencia dentro del reality como a las relaciones que construyó durante el programa.

Uno de los temas que más ha generado conversación es su vínculo con Alejandro Estrada. En ese sentido, Ruiz señaló que, al ver escenas una vez terminó su participación, cambió su percepción sobre Estrada.

¿Qué ha dicho Yuli Ruiz sobre su salida de La casa de los famosos Colombia?
Yuli Ruiz habló sobre su salida de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Según explicó, identificó actitudes que no le parecieron adecuadas, lo que la llevó a cuestionar lo ocurrido dentro de la casa. También afirmó que en medio de una discusión se sintió incómoda por una situación puntual, la cual calificó como un momento difícil.

Además, la exparticipante habló sobre la reacción del público tras su salida. Reconoció que no esperaba ser eliminada en ese momento del programa. Frente a esto, aseguró que, aunque ha recibido críticas, también ha tomado la experiencia como una ganancia.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Yuli Ruiz en Instagram tras La casa de los famosos Colombia?

Más allá de las declaraciones, Yuli Ruiz volvió a llamar la atención por el contenido que ha compartido en sus redes sociales. En esta ocasión, publicó un video en el que mostró parte de su closet, donde dejó ver la cantidad de prendas y accesorios que tiene.

Durante su paso por el reality, varios internautas ya habían comentado sobre su estilo, destacando sus elecciones de vestuario en diferentes momentos del programa. En ese contexto, Ruiz ha reiterado que la forma de vestir hace parte de su identidad y que no debería ser un factor para definir el trato hacia una persona.

En el video reciente, la creadora de contenido recorrió su espacio personal mostrando diferentes prendas organizadas por categorías, lo que generó múltiples reacciones entre quienes siguen atentos a su actividad digital.

La publicación del closet no pasó desapercibida. En redes sociales, varios internautas reaccionaron al video, comentando sobre la cantidad de ropa y accesorios que mostró la exparticipante.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra asegura que pondrá su integridad física en peligro. La Liendra

La Liendra preocupó al decir que recibirá advertencias por su nuevo documental; ¿de qué se trata?

La Liendra anticipó que su nuevo documental podría traerle problemas y malas reacciones por el tema que decidió abordar.

Sofía Jaramillo responde a críticas tras apoyar a Juanda Caribe La casa de los famosos

Sofía Jaramillo es criticada por defender a Juanda Caribe: esto respondió

Sofía Jaramillo respondió a las críticas sobre su defensa a Juanda Caribe, tras cuestionamientos por sus comportamientos en el reality.

Karola Alcendra revela su decisión con Eidevin La casa de los famosos

Karola Alcendra rompe el silencio y reveló su futuro con Eideivin López: ¿qué dijo?

Karola Alcendra se pronunció con Eidevi López, en donde hablaron de qué sucederá en su relación tras La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió? Falcao

Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió?

Falcao sufrió grave fractura tras reciente partido de Millonarios F.C. ante el América de Cali tras ser retirado en camilla.

Jhorman Toloza le respondió a hermana de Alexa Torrex La casa de los famosos

Jhorman Toloza responde sin filtros a hermana de Alexa Torrex tras declaraciones en su contra

J Balvin protagoniza caída en tarima J Balvin

J Balvin sufre aparatosa caída en concierto y su reacción se vuelve viral | VIDEO

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper se comprometieron Talento internacional

Famosa pareja de actores se comprometió: así fue la propuesta de matrimonio

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?