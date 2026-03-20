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Famoso influenciador tuvo millonario robo en la ciudad de Cartagena: esto le ocurrió

Influenciador colombiano confesó mediante sus redes la millonaria pérdida que tuvo en la ciudad de Cartagena.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famoso influenciador tuvo millonario robo en la ciudad de Cartagena: ¿de quién se trata?
¿Quién fue el influencer que tuvo millonario robo? | Foto: Freepik

Un reconocido creador de contenido digital colombiano se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras compartir mediante sus redes sociales un desafortunado hecho que le ocurrió en la ciudad de Cartagena.

Además, el influenciado compartió detalles mediante sus redes sociales acerca del complicado momento por el que atravesó a nivel emocional, en especial, por la pérdida de un accesorio de alto valor, el cual generó una ola de opiniones tras los sucesos que le ocurrieron después.

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¿Quién es el reconocido influenciador colombiano que tuvo millonario robo en la ciudad de Cartagena?

El nombre de Yordan Galván se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por confesar mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores que perdió una lujosa cadena de oro en las playas de Barú en la ciudad de Cartagena.

Famoso influenciador tuvo millonario robo en la ciudad de Cartagena: ¿de quién se trata?
¿Qué le ocurrió a Yordan Galván en las últimas horas? | Foto: Freepik

Tras el incidente, Yordan confesó que tras la pérdida de su cadena la cual tiene un alto costo, Yordan atravesó un momento de pánico al ver que unos sujetos encontraron la cadena, pero le pidieron un costo a cambio de recuperarla, expresando las siguientes palabras:

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“Me iba a meter en las playas de Barú y una persona que estaba ahí con ellos, me llamó y me dijo Yordan no se venga para acá porque le quieren hacer el paseo millonario. Además, yo les iba a dar el dinero por el rescate, pero luego, me dijeron que querían hacerme un grave hecho. También, esas personas no tuvieron buenas intenciones conmigo.”, agregó Yordan.

¿Qué ocurrió con el objeto que Yordan Galván perdió en la ciudad de Cartagena?

Famoso influenciador tuvo millonario robo en la ciudad de Cartagena: ¿de quién se trata?
Yordan Galván anunció millonario robo en la ciudad de Cartagena. | Foto: Freepik

Tras el desafortunado hecho que presentó Yordan Galván, según lo comentado por parte del influenciador colombiano, pareja de ‘La Tremenda’, se evidencia que las autoridades lograron tener la cadena que extravió y capturaron a las personas que trataron de capturarlo.

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Con base en estas palabras, internautas han generado múltiples opiniones acerca del incidente que tuvo Yordan y, también, los relatos que han compartido algunos ileños que estaban en Cartagena.

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