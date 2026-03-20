Nicolás Arrieta genera preocupación en redes por su estado de salud ¿qué pasó?

Nicolás Arrieta volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital. Esta vez, el creador de contenido llamó la atención tras compartir información relacionada con su estado de salud.

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¿Qué le pasó a Nicolás Arrieta?

A través de sus redes sociales, el 19 de marzo, Nicolás Arrieta compartió una captura de pantalla en la que un internauta le preguntaba por qué no lo había visto en su trabajo.

Ante la inquietud, el creador de contenido respondió que había tenido que ausentarse debido a que estaba enfermo. Esta respuesta se difundió rápidamente y generó múltiples reacciones entre los usuarios.



En cuestión de minutos, los comentarios comenzaron a acumularse. Los internautas afirmaron estar atentos a su situación y enviaron mensajes de apoyo, reflejando el interés que genera su actividad en plataformas digitales.

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¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su estado de salud?

Aunque en un primer momento Nicolás Arrieta no entregó detalles específicos sobre lo ocurrido, al día siguiente volvió a pronunciarse y dio una actualización de su estado.

Nicolás Arrieta reveló detalles sobre su estado de salud / (Foto del Canal RCN)

El influencer compartió que ya se encontraba listo para regresar a sus actividades laborales, lo que dejó ver una mejoría en su estado. Además, Nicolás hizo referencia a su regreso con un tono cercano al humor al mencionar su outfit de “hombre inmortal”, aludiendo a una película próxima a estrenarse.

Esta nueva publicación llevó tranquilidad a sus seguidores, quienes habían manifestado preocupación previamente.

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¿Dónde trabaja Nicolás Arrieta actualmente?

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia 2026, Nicolás Arrieta inició una nueva etapa en la televisión nacional. El creador de contenido se integró como presentador en Buen día Colombia, programa matutino del Canal RCN que se transmite de lunes a viernes a partir de las 9:30 a.m.

Nicolás Arrieta es presentador de Buen día, Colombia / (Foto del Canal RCN)

Arrieta ha mencionado que este trabajo es la representación de "su primera chamba”, destacando el contraste entre su carrera en redes sociales —que supera la década— y las dinámicas propias de la televisión.

Su incursión en este formato ha sido seguida por su audiencia digital, que ahora también observa su desempeño en un nuevo escenario mediático.