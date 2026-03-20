Aida Victoria Merlano rompe el silencio y confiesa hace cuánto no está con un hombre

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más polémicas del país y ha sido así, precisamente por su vida personal, pues sus relaciones han sido protagonistas de muchos de sus escándalos.

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Recientemente, la barranquillera causó revuelo en redes tras destapar la verdad sobre su relación con el padre de su hijo, con quien según lo que contó, no la habría pasado bien durante su embarazo.

Al hablar de sus relaciones amorosas, Aida contó si está saliendo con un hombre y dio detalles de su vida privada.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano al revelar si está con un hombre?

En un podcast, Aida Victoria Merlano, como es de costumbre, se sinceró y habló de su vida privada sin ningún tipo de filtros y dio detalles sobre sus relaciones.

Pues la barranquillera mencionó que lleva tres meses sin estar con un hombre, pero, además, dejó claro que no quiere saber nada de ellos, mencionando que está enfocada en sus proyectos y se ha dado cuenta que todo fluye mejor estando sola.

Por otro lado, explicó que, cuando vuelva a salir con alguien, en la primera red flag saldrá corriendo de ahí, porque no estará dispuesta a aguantar nada más de nadie.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre la relación con el papá de su hijo?

Aida Victoria Merlano rompió el silencio y dio varios detalles desconocidos sobre la relación con le padre de su hijo, pues según ella, fue víctim4 de situaciones psicológicas que incluso la llevaron a urgencias durante su embarazo.

Aida Victoria Merlano revela fuerte decisión sobre su vida sentimental. (foto: Canal RCN)

De acuerdo con su relato, ella era manipulada y al parecer, presionada para que aportara económicamente e incluso estando embarazada.

Es por eso que habló del 50/50, ya que, según ella, a muchos los hombres les gusta esta dinámica, sin tener en cuenta que la mujer en gestación pierde tiempo de productividad.

Entre tanto, Aida por eso llegó a la conclusión de no querer estar con un hombre, y de no aguantar nada en caso de que llegue a salir con uno.

Tras exponer a su expareja, el hombre no ha salido al revelar nada por su parte, pero ella en el podcast, dejó ver con fechas algunos de estos acontecimientos traumáticos que vivió.