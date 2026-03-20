Beba reaparece en redes revelando un contundente mensaje: ¿para Johanna Fadul?

El pasado domingo 15 de marzo, Valerie de la Cruz, conocida como Beba, fue la eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 y tras su salida de la competencia, muchos mostraron su alegría; una de ellas fue Johanna Fadul.

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Desde que un sábado de fiesta, Beba insinuó que Juanse Quintero le habría escrito por Instagram, Johanna no se la ha pasado mucho y quizá, por eso reveló un video de celebración cuando la barranquillera fue eliminada.

Tras su salida, Valeria rompió el silencio y habló de la supuesta interacción con Juanse Quintero en redes sociales.

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¿Qué dijo Beba sobre la interacción con Juanse Quintero?

Beba rompió el silencio en el programa matutino ‘Buen día, Colombia’ y contó lo que en realidad ocurrió con Juanse Quintero.

Beba no se queda callada y lanzaría indirecta para Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

En televisión en vivo y en directo le mostraron las reacciones de Johanna Fadul sobre lo que ella le contó a Mariana Zapata, al insinuar que algo había pasado con Juanse en Instagram.

A ella solo le dio risa, pero aclaró que ella nunca dijo que él le había escrito, sino que le daba likes a sus publicaciones, de hecho, la hermana de Beba reveló estas capturas.

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Horas más tarde, en ‘Qué ha pa’ dañar’, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026 le extendió unas disculpas a Johanna Fadul tras la confusión que pudo haber generado.

¿Beba le tiró una indirecta a Johanna Fadul tras celebrar su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, la primera en haber celebrado esto fue Johanna Fadul, quien publicó un video sin miedo al qué dirán, usando el audio viral de Pipe Daza de Chepe Fortuna.

Beba reaparece tras su eliminación con posible indirecta. (Foto: Canal RCN)

Este mismo audio, lo usó Beba al reaparecer en redes sociales tras su salida de la competencia y escribió:

¿Celebrando mi salida?, salud y tranquilos. EL show apenas comienza.

Para muchos este post de Valerie puede ser una indirecta muy directa para Johanna, quien fue la que usó este miso audio y celebró que Beba ya no está en el programa.