La gala de este viernes 20 de marzo estará llena de sorpresas, entre ellas, el regreso de Nicolás Arrieta a La casa de los famosos Colombia, tras varias semanas de haber sido eliminado de la competencia. Su presencia dejará a los participantes completamente congelados.

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¿Cuál es la misión de Nicolás Arrieta tras su regreso en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala junto a Marcelo Cezán y Carla Giraldo, los participantes del reality se llevarán una gran sorpresa que los dejará completamente congelados. Nicolás Arrieta, exparticipante del programa, regresará al recinto para soltar una que otra “bombita” que promete desestabilizar la tranquilidad de más de uno.

Nicolás Arrieta regresa a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Muy a su estilo, el reconocido influenciador aprovechó sus redes sociales para confirmar el anuncio, que inicialmente fue revelado por las cuentas del Canal RCN. Además, según el video con el que acompañó esta noticia, todo apunta a que su regreso marcará un antes y un después dentro de la casa.

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De esta manera, todo indica que el regreso de Nicolás Arrieta no será solo una visita nostálgica, sino un movimiento estratégico que podría sacudir por completo las dinámicas dentro de la competencia. Con verdades incómodas pedidas por sus fanáticos, su regreso promete encender la tensión y cambiar el rumbo del juego en cuestión de minutos, ¿lo logrará?

¿Nicolás Arrieta se quedará se quedará en La casa de los famosos Colombia?

El anuncio del regreso de Nicolás Arrieta a La casa de los famosos Colombia generó gran expectativa entre sus seguidores y los televidentes que siguen de cerca todo lo que ocurre en este reality. Por eso, muchos comenzaron a preguntarse si el creador de contenido estará solo de paso o si regresará oficialmente a la competencia.

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Sin embargo, esto solo es algo que todos podrán resolver durante la gala de este viernes 20 de marzo a través de la pantalla chica a partir de las 8:00 p.m. o a través de la app del Canal RCN que podrás descargar haciendo clic aquí. ¡No te pierdas ningún detalle de este inesperado acontecimiento!