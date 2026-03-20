Desde hace varias semanas, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de los todos los acontecimientos que las celebridades han tenido en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los participantes que más ha acaparado la atención mediática es Alejandro Estrada, quien se ha destacado por sus estrategias en la competencia y, también, por el anterior vínculo que tuvo con Yuli Ruíz hace algunos días.

Así también, muchos internautas han generado una gran variedad de opiniones acerca del parecido que Alejandro tiene con su hijo tras el reciente congelado que tuvo en La casa de los famosos Colombia cuando su hermano le obsequió una fotografía de su hijo.

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¿Cómo fue el reciente congelado de Alejandro Estrada en el que su hermano le obsequió una foto de él junto a su hijo?

El pasado 19 de marzo, el hermano de Alejandro Estrada lo visitó en el reciente congelado de La casa de los famosos Colombia compartiéndole emotivas palabras acerca de la gran participación que ha tenido entro de la competencia.

Así es el guapo hijo de Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

Así también, el hermano de Alejandro le obsequió una especial fotografía de su hijo Tomás, quien le envió un emotivo mensaje a través de la visita que recibió el actor quien se conmocionó con su especial visita.

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¿Quién es Tomás, el guapo hijo de Alejandro Estrada de La casa de los famosos Colombia?

¿Cómo ha sido la participación de Alejandro Estrada? | Foto: Canal RCN

A raíz de esto, muchos internautas se han preguntado acerca de lo cómo luce Tomás Estrada, el hijo de Alejandro, quien ha captado la atención mediática en redes sociales tras las recientes palabras del hermano del famoso.

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Por su parte, Alejandro compartió hace varias semanas una emotiva fotografía junto a su hijo Tomás hace varias semanas en su cuenta oficial de Instagram en donde cuenta con más de un millón de seguidores.

En la publicación se evidencia que Tomás es un guapo adolescente quien tiene un gran parecido con su padre, quien se ha convertido en una de sus principales fuentes de inspiración al ser una de las personas más importantes de su vida.