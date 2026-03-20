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Yeferson Cossio se muestra conmovido en redes tras recordar el fallecimiento de un ser especial

Yeferson Cossio conmovió a sus fans de redes sociales al compartir un emotivo recuerdo junto a un ser especial que falleció.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yeferson Cossio se muestra conmovido en redes tras recordar el fallecimiento de un ser especial
Yeferson Cossio se muestra conmovido en redes tras recordar el fallecimiento de su mascota / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Yeferson Cossio volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir un recuerdo relacionado con el fallecimiento de un ser especial. La publicación generó múltiples reacciones entre los usuarios.

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¿Cuál fue el ser especial que falleció en la vida de Yeferson Cossio?

A través de sus redes sociales, Yeferson Cossio confirmó el fallecimiento de su mascota Akira el pasado 17 de marzo. La noticia llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque días antes había celebrado su cumpleaños número 13.

El influencer acompañó el anuncio con un mensaje en el que recordó distintos momentos compartidos. Además, publicó fotografías que evidencian la cercanía que mantenía con su perrita.

¿Cuál fue el ser especial que falleció en la vida de Yeferson Cossio?
Yeferson Cossio lamenta el fallecimiento de Akira, su mascota / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Los internautas reaccionaron rápidamente, dejando comentarios en los que expresaron mensajes de apoyo y resaltaron el vínculo que el creador de contenido mostraba en sus publicaciones.

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¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre su mascota Akira?

En publicaciones anteriores, Yeferson Cossio había compartido detalles sobre el estado de salud de Akira. Según explicó, su mascota habría superado una enfermedad, lo que lo llevó a realizar una celebración junto a ella y otras mascotas.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre su mascota Akira?
Yeferson Cossio reveló detalles de su vínculo con su mascota Akira / (Foto del Canal RCN)

El creador de contenido reiteró en varias ocasiones el significado que tenía Akira en su vida. De acuerdo con sus palabras, no la consideraba únicamente una mascota, sino una parte de su familia.

Estas declaraciones fueron retomadas por los usuarios, quienes afirmaron que su relación con el canino era evidente en cada uno de los contenidos que compartía.

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¿Qué video compartió Yeferson Cossio para recordar a Akira?

Días después del anuncio, Yeferson Cossio publicó un video que volvió a generar comentarios en redes sociales. En el contenido aparece compartiendo un momento cotidiano junto a sus mascotas.

Mientras compartían en un comedor, cada uno disfrutaba de su comida. Cossio sostenía una sandía en sus manos y sus tres perros comían en sus platos, en una escena que llamó la atención de los internautas.

El video fue acompañado por un emoji de corazón roto, lo que reforzó el mensaje que transmitía la publicación. Los usuarios afirmaron que el contenido deja en evidencia el afecto y los momentos que compartían.

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