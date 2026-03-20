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Presentadora colombiana vivió momentos de terror durante vuelo: fotografía impacta

Presentadora colombiana vivió momentos de angustia durante un vuelo y registró lo ocurrido en sus redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Laura Tobón vivió momentos de terror en avión.
Laura Tobón vivió momentos de terror en avión. (Foto AFP: Jamie McCarthy | Freepik).

Laura Tobón, reconocida presentadora colombiana, vivió momentos de angustia durante un vuelo que, según mostró en sus redes sociales, estuvo marcado por una situación inesperada que generó tensión a bordo. A través de una publicación en Instagram, la mujer comentó cómo se desarrollaron los hechos, generando reacciones entre sus seguidores.

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¿Cuál fue el angustiante momento que Laura Tobón mostró desde un avión?

Durante la noche del pasado jueves 19 de marzo, Laura Tobón compartió una curiosa fotografía acompañada de un alarmante mensaje que preocupó a sus seguidores, pues la presentadora comentó que acababa de vivir una experiencia aterradora durante el vuelo que tomó hacia su casa para reencontrarse con su esposo Álvaro y su hijo Lucca.

La presentadora Laura Tobón muestra cómo, a través del juego, enseña a su hijo a expresar sus emociones.
La presentadora Laura Tobón. AFP: Christopher Polk

Según se aprecia en la fotografía, Laura Tobón luce con una expresión de miedo mientras tapa su boca con una de sus manos; al parecer, esta imagen habría sido tomada en el momento de los hechos, debido a que se encuentra completamente desenfocada.

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En el texto, Tobón explicó que el avión en el que iba experimentó una fuerte turbulencia que hizo que todos sus pasajeros se movieran de manera brusca. Y es que, aunque este tipo de fenómenos son usuales durante los vuelos, en ocasiones pueden ser más serios de lo habitual, por lo que la presentadora expresó que sentía temor a esto desde que se convirtió en madre.

“Y volviendo a casa no entienden el sacudón en el avión que se sintió, mi pobre vecino tiene enterradas mis uñas y lágrimas, no sé si reír o llorar, jajaja, sigo en shock, ayuda. Desde que tengo hijos creo que no superaré la turbulencia”, expresó Laura Tobón en la fotografía que compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Laura Tobón ya se reencontró con su hijo Lucca y su esposo Álvaro?

Horas después de compartir este momento en sus redes sociales, Laura Tobón reapareció por este mismo medio con un video de su pequeño hijo Lucca desde la comodidad de su casa, demostrando así, sin mención directa, que todo estaba bien y que esta experiencia solo fue un susto más que se convertirá en anécdota.

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