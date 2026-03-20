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Reconocido guionista colombiano causa preocupación por su estado de salud: así reaccionaron famosos

Tras compartir una foto en sus redes, reconocido guionista colombiano causa preocupación por su estado de salud.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido guionista colombiano causa preocupación por su estado de salud: así reaccionaron famosos
¿Quién es reconocido guionista colombiano causa preocupación por su estado de salud? | Foto: Freepik

El nombre de un reconocido guionista colombiano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran talento al tener una amplia trayectoria profesional en el campo de las producciones, sino que también, por causar preocupación tras su complicado estado de salud.

Así también una gran variedad de internautas y celebridades que hacen parte de la farándula colombiana le han enviado emotivos mensajes acerca del complicado estado de salud por el que ha estado atravesando a nivel emocional.

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¿Quién es el reconocido guionista colombiano que causa preocupación por su estado de salud?

Reconocido guionista colombiano causa preocupación por su estado de salud: así reaccionaron famosos
Esta foto compartió Harold Trompetero por su estado de salud. | Foto: Freepik

El nombre de Harold Trompetero se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido guionista colombiano, sino que también, por compartir recientemente una fotografía en sus redes sociales generando preocupación por parte de sus seguidores.

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Recientemente, Harold compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de nueve mil seguidores, expresó las siguientes palabras en la descripción de la publicación:

“Mi vida se mide en películas e intervenciones médicas”, agregó Harold Trompetero en la descripción de la publicación.

Por esta razón, el guionista causó preocupación por parte de sus seguidores al aparecer con una venda en su brazo en donde compartió detalles acerca de como se sentía tras el incidente que enfrentó en las últimas horas.

Reconocido guionista colombiano causa preocupación por su estado de salud: así reaccionaron famosos
Así eaccionaron famosos colombianos tras el estado de salud de Harold Trompetero. | Foto: Freepik

¿Qué celebridades del entretenimiento colombiano reaccionaron tras el estado de salud de Harold Trompetero?

Tras la reciente publicación de Harold Trompetero mediante sus redes sociales expresando que fue sometido a una reciente intervención médica, sus seguidores y varias celebridades como Omar Murillo, conocido como Bola 8 y Zulma Rey le expresaron las siguientes palabras:

“Pronta recuperación mi Harold”, “director, recupérate pronto”, “un gran abrazo, espero te recuperes pronto”, “espero tengas una pronta recuperación”, agregaron.

Así también, Harold Trompetero se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria profesional en ser un reconocido guionista colombiano, en especial por producciones como: ‘La patasola’, ‘Nadie sabe para quién trabaja’ y ‘La Pachanga’.

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