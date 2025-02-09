Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón y Melissa Gate se reencontraron tras La casa de los famosos: así fue

Yina Calderón y Melissa Gate hicieron video en su reencuentro tras La casa de los famosos y generan intriga con mensaje.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón y Melissa Gate se reencontraron
Yina Calderón y Melissa Gate se encontraron e hicieron video. (Fotos Buen día, Colombia)

Dos de las participantes más comentadas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia fueron Melissa Gate y Yina Calderón, quienes pasaron del 'odio' al amor y así lo demostraron en su reencuentro.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el reencuentro de Yina Calderón y Melissa Gate tras La casa de los famosos Colombia?

La rivalidad entre las influenciadoras Yina Calderón y Melissa Gate fue protagonista dentro de La casa de los famosos Colombia 2 por varias semanas.

Los rifirrafes entre ellas y fuertes cruces sorprendieron más de una vez a los televidentes, tanto así que a nadie se le pasó por la cabeza que lograran limar sus asperezas y volverse cercanas.

Contra todo pronóstico, las dos influenciadoras decidieron bajar sus 'armas' y empezar a acercarse al final del reality. Tras más de dos meses desde que se acabó La casa de los famosos Colombia, ambas influenciadoras volvieron a encontrarse y con video lo demostraron.

Yina Calderón busca tener una batalla con Melissa Gate porque, según ella, aún le debe cuentas.
Yina Calderón y Melissa Gate se reencontraron tras el final de La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que dejaron Yina Calderón y Melissa Gate que genera intriga?

Yina Calderón fue la encargada de revelarles a sus seguidores que se volvió a reunir con su excompañera de La casa de los famosos Colombia.

En el audiovisual se ve a Yina Calderón primero sola frente a la cámara y segundos después tras empezar a hacer un baile aparece Melissa Gate en la cámara bailando detrás de la huilense al ritmo de la canción de Tego Calderón "Punto y parte" que es viral por estos días.

El mensaje que colocó Yina Calderón ha generado gran expectativa entre sus seguidores y los de Melissa Gate, ya que este fue interpretado por muchos como un posible proyecto de ambas.

Si sola no me soportan (con Meli menos).

Artículos relacionados

¿Yina Calderón y Melissa Gate tendrán proyecto juntas?

Las influenciadoras Yina Calderón y Melissa Gate han generado múltiples opiniones con su video de reencuentro.

En su mayoría han recibido comentarios positivos por parte de los internautas que ya se empiezan a ilusionar con verlas en algún proyecto juntas: "Me encantan como se ven juntas", "Se vienen cositas" o "estarán preparando algo".

No obstante, algunos internautas no olvidan sus diferencias del pasado y aseguraron que ambas se olvidaron de todo lo fuerte que se dijeron e hicieron durante La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Pipe Bueno sorprendió con video y lo asocian con Luisa Fernanda W Pipe Bueno

Pipe Bueno causa revuelo con video y reacción de Luisa W sorprende: "Fingir que todo sigue igual"

Pipe Bueno enciende de nuevo las alarmas sobre su relación con Luisa Fernanda W tras publicar video con curioso mensaje.

Yana Karpova y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Marlon Solórzano

Yana Karpova niega haberle ‘robado’ el novio a Melissa Gate, esto dijo

Yana Karpova decidió responderle de manera contundente a un seguidor que insinuó le "bajó" el novio a Melissa Gate.

Jessica Cediel asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2023. Jessica Cediel

Jessica Cediel reveló que presenció un milagro: "no pude evitar llorar"

La presentadora Jessica Cediel compartió su testimonio en redes sociales en donde se mostró bastante conmocionada.

Lo más superlike

La razón de las ausencias en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Sale a la luz la causa de las repetidas ausencias en MasterChef Celebrity, ¿cuál es?

En el capítulo del 2 de septiembre de MasterChef Celebrity se reveló al razón de las ausencias de varios participantes en la competencia.

Una vida dedicada a un reto personal: la mujer que logró el récord Guinness por sus uñas. Viral

Ella es Lee Redmond, la mujer que dejó crecer sus uñas por más de 30 años

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular. Talento nacional

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

Relaciones de pareja Salud

Psicóloga comparte poderosa lista de 'no negociables' en una relación de pareja

Shakira Shakira

Shakira impacta con su físico en plena orilla del mar en México: se ve salvaje