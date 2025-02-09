Yina Calderón y Melissa Gate se reencontraron tras La casa de los famosos: así fue
Yina Calderón y Melissa Gate hicieron video en su reencuentro tras La casa de los famosos y generan intriga con mensaje.
Dos de las participantes más comentadas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia fueron Melissa Gate y Yina Calderón, quienes pasaron del 'odio' al amor y así lo demostraron en su reencuentro.
¿Cómo fue el reencuentro de Yina Calderón y Melissa Gate tras La casa de los famosos Colombia?
La rivalidad entre las influenciadoras Yina Calderón y Melissa Gate fue protagonista dentro de La casa de los famosos Colombia 2 por varias semanas.
Los rifirrafes entre ellas y fuertes cruces sorprendieron más de una vez a los televidentes, tanto así que a nadie se le pasó por la cabeza que lograran limar sus asperezas y volverse cercanas.
Contra todo pronóstico, las dos influenciadoras decidieron bajar sus 'armas' y empezar a acercarse al final del reality. Tras más de dos meses desde que se acabó La casa de los famosos Colombia, ambas influenciadoras volvieron a encontrarse y con video lo demostraron.
¿Cuál fue el mensaje que dejaron Yina Calderón y Melissa Gate que genera intriga?
Yina Calderón fue la encargada de revelarles a sus seguidores que se volvió a reunir con su excompañera de La casa de los famosos Colombia.
En el audiovisual se ve a Yina Calderón primero sola frente a la cámara y segundos después tras empezar a hacer un baile aparece Melissa Gate en la cámara bailando detrás de la huilense al ritmo de la canción de Tego Calderón "Punto y parte" que es viral por estos días.
El mensaje que colocó Yina Calderón ha generado gran expectativa entre sus seguidores y los de Melissa Gate, ya que este fue interpretado por muchos como un posible proyecto de ambas.
Si sola no me soportan (con Meli menos).
¿Yina Calderón y Melissa Gate tendrán proyecto juntas?
Las influenciadoras Yina Calderón y Melissa Gate han generado múltiples opiniones con su video de reencuentro.
En su mayoría han recibido comentarios positivos por parte de los internautas que ya se empiezan a ilusionar con verlas en algún proyecto juntas: "Me encantan como se ven juntas", "Se vienen cositas" o "estarán preparando algo".
No obstante, algunos internautas no olvidan sus diferencias del pasado y aseguraron que ambas se olvidaron de todo lo fuerte que se dijeron e hicieron durante La casa de los famosos Colombia.