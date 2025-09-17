Yina Calderón y Melissa Gate lanzaron pulla contra La Jesuu: "mal oliente"

Recientemente, Yina Calderóny Melissa Gate causaron revuelo en redes sociales al reunirse para hacer una transmisión en vivo que rápidamente dio de qué hablar entre los internautas.

¿Cuál fue la pulla que Melissa Gate y Yina Calderón contra La Jesuu?

En medio de este espacio, las polémicas creadoras de contenido hablaron sin filtro de varios temas, especialmente de lo que fue su paso por La casa de los famosos Colombia 2025, lugar en el que coincidieron por primera vez luego de varias confrontaciones en redes sociales.

Allí, ambas, fieles a sus personalidades, lanzaron pulla contra Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu, a quien criticaron por la manera en la que le ponía las pelucas a su compañera La Toxi Costeña.

“Cómo le hacía el daño a la toxica poniéndole esa peluca, yo todo lo que le decía a La Tóxica y no me paraba bolas, pobrecita”, dijo entre risas Calderón, quien además no dudó en referirse a La Jesuu como la amistad mal oliente que les dejó su experiencia en la segunda temporada del reality de convivencia.

Esto fue lo que Yina Calderón y Melissa Gate sobre La Jesuu. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Yina Calderón y La Jesuu lanzaron pulla contra La Jesuu?

Durante este espacio, las dos exparticipantes aprovecharon para hablar de los proyectos en los que vienen trabajando y que esperan estrenar en los próximos meses.

En el caso de la empresaria de fajas, no dudó en contarle a la antioqueña que pronto saldrá al aire su nuevo programa de entretenimiento, que según lo comentó, inició desde cero y ella misma, en compañía de su equipo, se encargó de hacer el montaje de todo el set y demás responsabilidades que requiere hacer un programa de este tipo.

Melissa Gate y Yina Calderón lanzaron pulla contra La Jesuu. Foto | Canal RCN.

Así mismo, Yina no desaprovechó la oportunidad para extenderle a Gate la invitación a su programa, además de ofrecerle su casa para cuando viaje a Bogotá.

Sin duda, el encuentro de las controversiales creadoras digitales, ha desatado todo tipo de comentarios, pues recordemos que durante su paso por La casa de los famosos Colombia, ambas protagonizaron varias confrontaciones que elevaron los ánimos en la competencia, hoy en día las dos han demostrado que sus diferencias quedaron en el pasado.