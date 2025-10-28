Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón tomó una radical decisión tras salir de Colombia, ¿qué le pasó?

La influenciadora Yina Calderón hizo importante anuncio previo a su participación en un reality de convivencia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón tomó radical decisión tras abandonar Colombia. Foto | Canal RCN.

Yina Calderón, quien por estos días ha acaparado la atención en redes sociales tras anunciar que hará parte de un nuevo reality, nuevamente causó intriga al revelar que tomó radial decisión tras su salida de Colombia.

¿Cuál fue la radical decisión que tomó Yina Calderón tras salir de Colombia?

En sus cuentas personales, en donde la empresaria de fajas ha construido una sólida comunidad, dio a conocer que, debido a su ausencia por varias semanas, llegó a una importante conclusión sobre su programa de chismes.

"Aviso muy importante, quiero me entiendan, el motor de Escándalo TV soy yo y lo hago con mucho cariño porque me encanta generar contenido. Tomé la decisión de hacerlo por temporadas así cada vez que se trasmita yo puedo estar", escribió la creadora de contenido por medio de sus historias en Instagram.

¿Por qué Yina Calderón se fue del país? Esta es la razón

Según lo comentó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, no es un adiós, sino un "hasta que regrese", pues dio a conocer que se no será por mucho tiempo.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón hizo importante anuncio antes de ingresar a un nuevo reality. Foto | Canal RCN

Así mismo, se despidió generando expectativa por lo que será su regreso, dejando claro que vendrá y esta vez con muchas más sorpresas, "nos veremos próximamente en su segunda temporada y prometo volverá recargado".

¿Cuál es el reality en el que estará Yina Calderón?

De acuerdo con las primeras declaraciones de Calderón, se trata de 'La Mansión de Luinny', un reality de convivencia en el que espera convertirse en la "villana favorita" y que se llevará a cabo en República Dominicana, destino al que viajó en las últimas horas.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Yina Calderón antes de su salida de Colombia. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que en el mismo formato también participará Karina García, quien también se mostró expectante por lo que se viene, dejando claro que espera conquistar el público de este país, además de asegurar que será "un poquito menos boba".

Por su puesto, presencia de ambas colombianas ha dado de qué hablar en las plataformas digitales, sobre cómo terminó su amistad en La casa de los famosos Colombia y el revuelo que generó su separación en el formato.

