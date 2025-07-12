Yina Calderón tiene su favorita para La casa de los famosos Colombia 3: “Mi ganadora”

Poco a poco se van confirmando los habitantes que tendrá La casa de los famosos Colombia 3. A la fecha, son seis los que ya aseguraron su cupo en el reality, que en sus dos primeras temporadas ha visto ganadores a Karen Sevillano y Altafulla.

Para esta nueva edición, están confirmados Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Luisa Cortina, Tebi Bernal, Lorena Altamirano y Eidevin López. Aún restan conocer dos nombres más bajo la dinámica de votación.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Alexa Torrex, habitante confirmada de La casa de los famosos Colombia 3?

En su cuenta de Instagram, Yina compartió un video donde, aparentemente pasada de tragos, halaga a Alexa y hasta asegura que ella será la ganadora de la tercera temporada.

Aquí con mi gallo para La casa de los famosos 3. Mi ganadora por siempre y para siempre”, le dijo Yina a Alexa; seguidamente ella respondió “pero va a ser difícil… dejaron la vara alta… ella es la villana y muy duro superar esa segunda temporada porque ella estuvo por allá y hubo muchas grandes… entonces complicado para nosotros de la tercera…

Yina halagó a Alexa y le mostró su cariño: “la quiero mucho. Que viva la familia Recocha, Alexa Torrex”, y agregó “¡Alexa! ¡Team Alexa! Vamos a darla toda ¿no?”.

Posteriormente, Alexa afirmó que Yina fue una “gran maestra… aprendimos de la segunda temporada”.

Yina Calderón apoya a Alexa Torrex y espera que ella sea la ganadora del reality. Foto: Canal RCN

Alexa Torrex logró superar el grupo 2 de aspirantes de La casa de los famosos Col y ahora espera con ansias el inicio de la competencia para igualar o mejorar lo que hizo Yina Calderón.

¿Quién es Alexa Torrex, habitante confirmada de La casa de los famosos Colombia 3, que apoya Yina Calderón?

Alexa Torrex, creadora de contenido digital y cantante, es reconocida por el éxito de varias de sus canciones como: ‘Niña de barrio’, ‘Que es lo que hay’ y ‘Pa que’ vuelves’.

En la actualidad cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes sociales en las que comparte varios acontecimientos de su vida personal. Además, está en una relación sentimental con un influenciador y creador de contenido llamado Jhorman Toloza.

Alexa Torrex fue la segunda habitante confirmada de La casa de los famosos Colombia 3 mediante votación del público. | Foto: Canal RCN

Yina Calderón, por su parte, tuvo una destacada participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Hizo parte de Las Chicas Fuego junto a La Toxi Costeña, La Jesuu, Karina García y Yaya Muñoz, y también creó varias secciones, una de ellas, sobre chismes.

Su actuación dentro del reality generó mucho revuelo en redes sociales. Yina siempre fue muy frentera para decir las cosas y le puso su toque picante a cada día de convivencia.

Al final, la huilense no pudo llegar a la final, pero generó contenido constantemente por sus palabras, comportamiento, forma de ser y hasta sus conflictos con Karina y Altafulla.