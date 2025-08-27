Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón sorprende al hacer confesión sobre WestCol: "No me vayan a funar"

Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos, dejó en shock a sus seguidores con declaración sobre WestCol.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón se sinceró sobre WestCol
Yina Calderón confesó que extraña a WestCol. (Foto Canal RCN)

Yina Calderón constantemente está dando de qué hablar en redes sociales por sus declaraciones y publicaciones, esto quedó demostrado recientemente cuando se refirió a WestCol en sus historias de Instagram.

¿Qué revelación hizo Yina Calderón sobre WestCol?

Yina Calderón apareció en la jornada del 27 de agosto en sus historias de Instagram con una curiosa revelación acerca de lo que piensa de WestCol.

La exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia empezó su revelación advirtiéndoles a sus seguidores que diría algo que sentía, pero esperaba no la fueran a 'funar'.

No me vayan a funar.

Yina Calderón aseguró que sentía que extrañaba a WestCol en redes sociales y que tenía preocupación de si se retiró de las redes sociales y plataformas streaming.

El Westiercol hace como falta en las redes, será que el cachetón se retiró oficialmente o no va a transmitir más.

Yina Calderón
Yina Calderón confesó que extraña a WestCol. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué WestCol está desaparecido de redes sociales?

Yina Calderón en su confesión aseguró que extrañaba que le apareciera el contenido y los clips de las transmisiones en vivo de WestCol en redes sociales.

Por eso, aprovechó para pedirle al streamer que apareciera lo más pronto en sus plataformas para poder volver a escuchar sus "disparateces".

Cabe resaltar que, el streamer antioqueño no ha vuelto a publicar contenido desde su enfrentamiento de boxeo con el mexicano Mario Bautista en donde terminó en el hospital.

WestCol tuvo un nocaut técnico por una lesión que lo mandó a la clínica, en donde le diagnosticaron que tenía una grave lesión en su hombro.

El influenciador les contó a sus seguidores que se le había dislocado el hombro y que tenía que estar varios meses alejado de los rings de boxeo y el deporte.

¿Cómo arreglaron sus diferencias Yina Calderón y WestCol?

Hasta hace unos meses era impensable ver a Yina Calderón y WestCol como amigos y muchos menos escuchar a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia diciendo que lo extrañaba.

Sin embargo, el mánager de WestCol fue el encargado de hacerlos encontrar luego que invitara a Yina a participar en el evento de boxeo Stream Fighters 4.

Evento en el que Yina Calderón se enfrentará en un combate de boxeo contra la influenciadora Andrea Valdiri, con quien tiene grandes diferencias en la vida real la huilense.

Cabe resaltar que, Yina Calderón aseguró que WestCol le pagará 70 millones por este enfrentamiento contra Valdiri.

