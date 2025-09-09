Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón se despachó ante locutor que le dijo que ella era un personaje | VIDEO

Yina Calderón fue certera en pleno programa radial mexicano, así reaccionó cuando la tildaron de villana.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón se despachó ante locutor que le dijo que ella era un personaje | Foto del Canal RCN.

Desde que la polémica influenciadora Yina Calderón pisó México no se cambia por nadie. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 ha sido entrevistada e incluso aseguró que se siente más valorada en dicho país que en Colombia como tal.

Son diferentes las opiniones que ha dado Calderón, así que en pleno programa de radio la empresaria de fajas se alborotó cuando le preguntaron cómo hacía para mantener el papel de villana que la caracteriza. De inmediato, contestó que ella no es un personaje.

Yina Calderón
Hay quienes dicen que Yina Calderón es una villana | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón ante la pregunta de que ella era un personaje?

Uno de los locutores de la cadena radial Exa FM, no dudó en cuestionarle a Yina Calderón en torno a la villana que mostró en el reality del Canal RCN, fue entonces cuando no dudó en responder.

"No es un personaje, yo soy así... Porque los personajes, por más que quieras mantenerlos, no lo logras", sentenció.

Para Yina Calderón, es complicado mantener un personaje, ya sea en un reality o en la vida real, y puso como ejemplo a la cantante Ninel Conde en La casa de los famosos México.

Son meses los que ya pasaron desde que se acabó La casa de los famosos Colombia 2025, pero es el momento en el que sigue causando furor no solo en Colombia, también en México.

 

¿Por qué La casa de los famosos Colombia persigue a Yina Calderón?

La participación de Yina Calderón en la producción del Canal RCN sigue acaparando la atención. La empresaria comentó que en Colombia el escándalo es lo que la persigue, razón por la que sabía que eso era lo que debía brindar al formato de convivencia.

"Yo ya sabía que el escándalo, el chisme y la polémica hacía que un reality fuera fructuoso. Sabía que un reality es como una novela", indicó.

Yina Calderón
El escándalo persigue a Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

Adicionalmente, reiteró que ella ya tenía conflictos antes de ser parte de la producción, de modo que no los desaprovechó. Una de esas diferencias, en su momento, fue con la influencer antioqueña Melissa Gate.

Cabe añadir que Yina Calderón espera ser parte de La casa de los famosos México e incluso de la de Estados Unidos.

