Yina Calderón se alejará de las redes sociales por un tiempo, ¿cuándo regresará?

La empresaria Yina Calderón contó a sus miles de fanáticos que se alejará de las redes sociales.

¿Yina Calderón se alejará de las redes sociales?

Por medio de sus historias de Instagram, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que confesó que se alejará por estos días de las redes sociales y que tampoco estará en su programa de 'Escándalo TV' este viernes 10 de octubre.

¿Por qué Yina Calderón se alejará de las redes sociales?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia señaló que decidió tomarse unos días lejos de las redes sociales, pues considera que lo necesita debido a la cantidad de polémica que ha generado en los últimos días y pleitos que ha tenido con diferentes celebridades.

Recordemos que, la famosa ha protagonizado discusiones con personalidades como Andrea Valdiri, la Jesuu, la Segura, Valentina Lizcano, Emiro Navarro, entre otros.

La creadora de contenido comentó que está muy agradecida por el recibimiento que ha tenido con su programa pese a algunas críticas que ha tenido, las cuales ella acepta.

Mencionó que también quiere alejarse de las redes sociales debido a que ya se aproxima su enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4' y su participación en el reality en República Dominicana, por lo que, siente que debe retomar fuerzas físicas y mentales para estar bien para sus dos próximos proyectos.

"Necesito estar alejada unos días para concentrarme en mí. Voy a meditar y visitar un spa. Quiero estar mentalmente muy fuerte", señaló.

¿Cuándo regresará Yina Calderón a las redes sociales?

Indicó que su ausencia será solo de este viernes 10 de octubre hasta el martes 14 de octubre, pues espera regresar con toda la energía a seguir dando su respectivo contenido.

Tras su declaración, varios internautas reaccionaron donde la animaron, le desearon lo mejor en su proceso y detallaron que la estarán esperando ansiosos en su regreso, mientras que otros no dudaron en criticarla y pedirle que no volviera o si lo hace deje tanta polémica y ataque de lado que molesta a tantos.