Yina Calderón rompió en llanto pasada de tragos en La mansión de Luinny

La empresaria Yina Calderónno pudo aguantar las lágrimas en La mansión de Luinny luego de pasarse de tragos.

Artículos relacionados Karol G Karol G confirmaría los rumores de su ruptura con Feid, ¿qué hizo?

¿Por qué lloraba Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido se pasó de tragos en La Mansión de Luinny, donde es permitido tomar, por lo que, la influenciadora no dudó en hacerlo.

En medio de la noche, la influenciadora rompió en llanto y se desahogó con una de sus excompañeras revelando por qué lloraba.

Primero se mostró muy sensible hablando de su amor platónico el cantante Tekashi 6ix9ine, indicando que llevaba 12 años esperando que este le respondiera algún mensaje, pero que entiende que él ni siquiera sepa quién es ella, además de que no le pueda gustar, pues los prototipos de él en mujeres son diferentes.

Indicó que no le interesa la fama ni el estilo de vida que tiene, sino que el artista le preste atención.

Su compañera Brenda Zambrano intentó consolarla y aconsejarla para que no llorara, pues eso iba a alegra a sus rivales.

"No me importa. Cuando yo entendí que yo era vulnerable ese día mi día cambió (...) la gente sabe que no lloro por dolor, sino por orgullo", agregó.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia: segunda habitante confirmada para su tercera temporada

¿Yina Calderón lloró por Chanel en La mansión de Luinny?

Asimismo, se mostró muy triste al hablar de su rivalidad con Chanel en el programa, indicando que ella la admiraba y que no quería que fueran rivales, pero ahora ya no la quiere en su vida.

"Si Chanel supiera lo duro que me ha tocado a mí, te lo juro que me amaría (...) yo al escucho desde que estaba en el colegio, pero en este momento ya no la quiero", añadió.

Brenda le comentó que no debería hacer tantas cosas solo por show porque eso lastima, tal y como lo está sintiendo.

Tras sus palabras miles de internautas reaccionaron al respecto, donde muchos se conmovieron con ella y destacaron el gran corazón que tiene, mientras que otros señalaron que es solo actuación para engañar al público como hizo muchas veces en La casa de los famosos Colombia.