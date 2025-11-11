Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón rompió el silencio tras ser atacada por compañeras en La mansión de Luinny

Tras el fuerte ataque que vivió en La mansión de Luinny, Yina Calderón les hizo contundente petición a sus hermanas y seguidores.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón se pronunció tras conflicto en La mansión de Luinny
Yina Calderón se pronunció tras fuerte conflicto en La mansión de Luinny. (Fotos Canal RCNy Freepik)

Yina Calderón se vio envuelta en grave conflicto en La mansión de Luinny, reality internacional en el que está participando desde el pasado 29 de octubre.

¿Qué dijo Yina Calderón tras ser atacada en La mansión de Luinny por compañeras?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia tuvo un tenso cruce con la participante Chanel, quien de manera desmedida le lanzó un plato en la cocina que por poco afecta su integridad.

Yina Calderón fue movida de este lugar por varios de sus compañeros, quienes buscaron protegerla y evitar que el conflicto creciera y pudiesen hacer algún tipo de daño físico.

La influenciadora huilense también alcanzó a lanzar algunos objetos al aire para defenderse, sin embargo, tras ser movida del lugar otras compañeras arremetieron en contra de ella, algo que Yina calificó como un despropósito tras ser tres contra una.

Este conflicto despertó preocupación en los seguidores y familiares de Yina de Calderón, por lo que la influenciadora quiso enviarles un mensaje desde el reality.

Hermanas estoy bien, no se azaren, ustedes saben que yo no soy una perita en dulce, así como recibo doy, entonces no soy como la más santa y soy conflictiva.

¿Cómo le ha ido a Yina Calderón en La Mansión de Luinny?
Yina Calderón rompió su silencio tras conflicto en La mansión de Luinny. (Foto del Canal RCN)

¿Qué petición les hizo Yina Calderón a sus hermanas y seguidores tras conflicto en reality?

Yina Calderón les dejó claro a sus hermanas que tuvieran calma porque ella no era una 'perita en dulce' y que no se iba a dejar de nadie en el reality.

Ustedes saben que no me dejo de nadie, entonces estoy puesta pa' lo que toque.

Asimismo, les pidió que no se pusieran a hacer videos en contra de Luinny, el organizado del reality porque ella estaba muy bien.

Por otra parte, Yina les pidió a sus hermanas y seguidores apoyar a uno de sus compañeros en las votaciones, ya que era la única persona que la había defendido y lograba calmarla en esos momentos de tensión.

Este participante fue, Leandro Joel Sosa mejor conocido como Rubirosa un influenciador de origen dominicano que ha hecho gran amistad con Yina Calderón en este reality y la ha ayudado en momentos de conflictos.

Les voy a pedir al team sayayin que me colabore para que Rubirosa se queda en esta casa lo hagan porque si me ayuda a controlar mucho.

¿Yina Calderón podría ser expulsada de La mansión de Luinny?

Yina Calderón fue advertida por la producción de este reality internacional días atrás tras tener un fuerte encontronazo con otra compañera que terminó en un empujón de la influenciadora a la otra a la piscina.

Sin embargo, este nuevo conflicto con Chanel podría costarle algún tipo de sanción a Yina Calderón ya que está prohibido totalmente cualquier acto de violenc*a en la casa estudio.

No obstante, hasta el momento la producción no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha sacado un comunicado oficial respecto al conflicto de Yina Calderón y Chanel y las posibles consecuencias que podrían acatar.

Yina Calderón admite haber hecho lo que normalmente señala en sus compañeros
Yina Calderón a la espera de una posible sanción en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).
