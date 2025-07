Yina Calderón se ha apoderado de las tendencias en redes luego de salir a aclarar qué era lo que pasaba en realidad con el streamer WestCol tras varias semanas de rumores entre ellos.

Yina Calderón había ayudado a que los rumores entre WestCol y ella tomaran fuerza luego que la influenciadora compartiera varia indirectas para el streamer y hasta publicara un polémica foto en la que se entendía que estaban juntos.

No obstante, el streamer antioqueña siempre negó que pudiese existir algún romance o relación entre ellos, pero los actos de Yina Calderón confundían a los internatuas.

Tras varios días de especulaciones, Yina Calderón salió a través de sus redes sociales a aclarar qué era lo que pasaba en realidad entre WestCol y ella, dejando claro que él sí la había sorprendido al conocerlo en persona.

Yina Calderón aseguró que, aunque le cambió por completo su percepción sobre WestCol, era mentira que hubiese un gusto o alguna atracción entre ellos, asegurando que había aprovechado el 'shippeo' que se había generado para 'vengarse' de él.

Yina Calderón afirmó que por el momento la única relación que tiene con WestCol es netamente de origen laboral por lo que ella participará en su evento 'Stream fighters 4' en donde se enfrentará a Andrea Valdiri.

En realidad no hay nada, si lo he visto una vez es mucho, solo hay un vínculo laboral, no se crean esos cuentos, yo me divierto porque no me interesa.