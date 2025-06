Altafulla y Karina García han sido noticia en los últimos días por todo lo que ha sido el cumpleaños de la hija mayor de la modelo paisa.

Isabella, la hija mayor de Karina García llegó a su mayoría de edad recientemente y a través de redes han estado compartiendo detalles de la celebración, regalos y más.

Precisamente, la joven había revelado que Altafulla la había sorprendido con unos tenis de regalo de 18, los cuales mostraron en una transmisión en vivo.

Los tenis eran de color blanco con un diseño de flores, unos tenis que según Altafulla eran una edición especial. Esto tenía emocionada a Isabella, hasta que el cantante reveló que eran una réplica de los originales.

La reacción de la hija mayor de Karina García fue inmediata y hasta la modelo paisa también quedó en 'shock' con la confesión de Altafulla.

Precisamente, Karina le preguntó si era verdad lo que decía porque a su hija no le gustaban las réplicas.

Ante el reclamo, Altafulla seguía firme en su palabra y le aseguró a Karina que lo eran y que por eso no le había comprado unos a ella, a pesar que supuestamente le gustan.

Mi amor por eso no te compré esos, porque al ser réplica no te los pones y se pone seria. Karina le mete duro a la réplica, todo el mundo lo sabe.

Sin embargo, Isabella no le creyó a Altafulla y le dijo que los probaría y ella misma comprobaría si eran réplica o no..

Si no me sirven es porque son réplicas. Efectivamente me sirvieron los tenis, lo que quiere decir que no son chiviados.