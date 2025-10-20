Yina Calderón rompió el silencio sobre por qué no se enfrentó a Andrea Valdiri

La empresaria Yina Calderón respondió por qué no quiso enfrentarse contra la influenciadora Andrea Valdirien Stream Fighters 4 luego de hacerle creer a todos que sí lo iba a hacer.

¿Por qué Yina Calderón no se enfrentó con Andrea Valdiri?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió a todos al renunciar a su combate contra Andrea Valdiri en Stream Fighters luego de pocos segundos de haberse subido al ring de boxeo.

La barranquillera le señaló que si quería ella le bajaba a la fuerza, pero que dieran un show por respeto a los asistentes; sin embargo, Yina Calderón no accedió y se bajó del ring.

Dicha situación causó revuelo entre los asistentes e internautas que esperaban dicho enfrentamiento, el cual era el más esperado de la noche.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre por qué no se enfrentó contra Andrea Valdiri?

La empresaria cedió una entrevista para República Dominicana, donde la interrogaron al respecto y esta señaló que lo hizo como reacción a quienes querían verla mal, como el streamer Westcol.

"Yo tenía que cumplir, yo quería pele*r, pero cuando entro al ring me doy cuenta que están todos mis haters. Valdiri y Westcol se encargaron de llevar a todos mis haters. Él me pagó para verme vuelta mier** y que me sacaran en ambulancia", dijo.

Además, señaló que todo le funcionó, pues no se está hablando de Karina García, quien también estuvo en el evento o la cantante Yailin, que acompañó a la paisa en su entrada, sino de ella.

"El streamer número uno de Latinoamérica cayó así...", agregó.

Asimismo, les habló al público de República Dominicana indicando que se preparen porque llevará toda su maldad al reality en el que ingresará en los próximos días porque seguirá con su papel de villana.

Por ahora, los internautas de Yina Calderón están a la expectativa de lo que pueda hacer la empresaria en dicho programa, donde muchos han manifestado cuánto la apoyan, mientras que otros no han tardaron en criticarla y señalar que ella no representa a Colombia, tras ser la cuota del país en dicha competencia.