Yina Calderón reveló que Melissa Gate y Emiro Navarro ya no son amigos

Yina Calderón habló sobre la amistad entre los influenciadores Melissa Gate y Emiro Navarro.

Gisseth Beltrán García
Yina Calderón, Melissa Gate y Emiro Navarro
Yina Calderón asegura que Melissa Gate y Emiro Navarro ya no son amigos/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón sorprendió a sus fanáticos luego de confesar que la amistad entre Melissa Gate y Emiro Navarro habría terminado.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Melissa Gate y Emiro Navarro?

En el programa de la creadora de contenido 'Escándalo TV', esta señaló que sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia ya no sostienen comunicación.

Yina Calderón sobre Melissa Gate y Emiro Navarro

"Imagínense que Emiro y Melissa ya no se están hablando, según fuentes fidedignas y yo siento que esas indirectas de Melissa son para Emiro. ¿Se acuerdan que les dije que Melissa no le iba a pasar el hecho de que le diera regalos a Karina en los lives?", señaló.

Recordemos que, el influenciador fue cuestionado luego de que sorprendiera conectándose a un live de Karina García y le hubiera obsequiado regalos.

¿Emiro Navarro quiere acercarse a Karina García?

Yina Calderón contó que Emiro Navarro la llamó y le contó que él no fue quien le envió regalos a Karina García y le explicó que él tiene dos celulares y una persona cercana tenía uno de sus móvil y le dio "me gusta" y regalos a Karina sin permiso de él.

Melissa Gate y Emiro Navarro no son amigos

La empresaria junto a sus panelistas en el programa sugirieron que quizás Emiro Navarro estaba buscando acercarse nuevamente a Karina García, con quien tenía una amistad, pero la cual se disolvió tras su cercanía con Melissa Gate en el reality.

Por el momento, ni Melissa Gate ni Emiro Navarro se han pronunciado al respecto, por lo que, se desconoce si su amistad si está en crisis, se terminó o siguen conservando su relación.

Cabe destacar que, Emiro Navarro ha logrado grandes logros tras su salida de La casa de los famosos Colombia cautivando cada vez más a sus fanáticos que tanto les gusta su contenido en redes sociales.

Por su parte, Melissa Gate también sigue entreteniendo a sus seguidores con sus ocurrencias y continúa trabajando en su sueño de pertenecer a la industria musical.

En cuanto a Karina García se encuentra enfocada en lo que será su enfrentamiento en 'Stream Fighters 4' el 18 de octubre contra Karely Ruiz.

