Yina Calderón reveló por qué no ha visto a Epa Colombia

Después de su participación en La casa de los famosos, Yina Calderón reapareció en televisión nacional y sorprendió al hablar abiertamente sobre el complejo estado emocional que atraviesa Daneydy Barrera, conocida como Epa Colombia. Según explicó en entrevista con el matutino Buen Día Colombia, aunque ha querido visitarla, no ha sido posible por una razón que va más allá de su voluntad.

¿Por qué Yina Calderón no ha podido visitar a Epa Colombia en la cárcel?

“Ella no quiere ver a nadie más que a su mamá y a su esposa, y es entendible”, dijo Yina con seriedad. Aclaró que la distancia no se debe a un distanciamiento afectivo, sino a que Epa se encuentra emocionalmente frágil y con poco contacto con el exterior. Incluso, comentó que no han hablado ni siquiera por teléfono. “La situación no es sencilla. Ella está en una cárcel, no en un programa de televisión”, agregó.

¿Qué pasó con la cadena que le había regalado Epa Colombia a Yina Calderón?

Yina reveló que desconocía la situación legal de su amiga cuando decidió regalar una cadena que ella le había obsequiado. “Si yo hubiera sabido que estaba privada de la libertad, no la habría dado”, confesó. Según contó, no fue un gesto con mala intención, y hasta se disculpó por si alguien se sintió ofendido. El detalle fue interpretado de forma equivocada por algunos, pero Yina dejó claro que nunca actuó con malicia.

¿Qué gesto planea Yina Calderón para el cumpleaños de Epa Colombia?

El vínculo que une a estas dos figuras públicas sigue intacto. Yina expresó que, aunque no ha podido verla, tiene en mente un homenaje especial para su cumpleaños, que será en los próximos días. “Vamos a llevarle un mariachi afuera de la cárcel, a una esquina, con globos, a ver si los puede ver”, dijo con emoción. Aunque el contacto ha sido escaso, ella sigue firme en su propósito de acompañarla desde la distancia.

¿Qué mensaje le envió Yina Calderón a Epa Colombia?

Conmovida, Yina aprovechó la entrevista para enviarle palabras de aliento a su amiga Sabés que te quiero mucho. Siempre te nombro, como lo prometí, hasta que salgas de allá. Dediqué mi premio de macrofluencia para ti. Mucha fuerza. Vos sabés que soy una berraca y estoy acá, afuera, hablándote, amiga.

La empresaria y creadora de contenido cerró con un tono esperanzador, dejando claro que, a pesar de las dificultades, no dejará de apoyar a Epa Colombia en este difícil capítulo.