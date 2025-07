Durante su paso por Colombia, Manelyk ha evitado reencontrarse con ciertos rostros del entretenimiento local, y uno en particular llamó la atención: Yina Calderón. Aunque muchos esperaban una posible interacción entre ambas, la mexicana fue contundente al respecto. Sin rodeos, compartió que tiene sus motivos para mantener esa distancia, y uno de ellos tiene que ver con su estrecha relación con Karina García.

Fiel a su estilo directo, Manelyk explicó que prefiere actuar con coherencia y no cruzar límites que, en su opinión, deben respetarse. “Yo no me llevo con alguien que ha tenido problemas con una amiga mía. No me gustaría que me hicieran lo mismo”, expresó.

¿Qué opina Manelyk sobre la salida de Karina de La casa de los famosos Colombia?

A Manelyk no le agradó que Karina haya sido eliminada. Aunque reconoció el triunfo de Altafulla como merecido, su apuesta emocional estaba con su amiga. “Si me hubieran preguntado quién quería que ganara, habría dicho Karina, sin duda”, comentó. Incluso analizó el impacto del voto negativo que sacó a Karina, señalando que los seguidores de ella podrían haber influido en la final.

¿Cómo ve Manelyk el triunfo de Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Aunque su corazón estaba con Karina, Mane no negó que Altafulla también merecía la victoria. “Después de pasar tanto tiempo en una casa así, cualquiera que llegue al final se merece ganar”, reconoció. Además, reveló que ya conocía a Altafulla de otro proyecto previo, lo que facilitó su buena relación dentro del reality.

¿Cómo ha logrado Manelyk reinventarse fuera de los realities?

Con más de una década en televisión, Manelyk ha pasado de ser la figura explosiva de Acapulco Shore a convertirse en una mujer estratégica y reflexiva. Esta evolución no fue instantánea, sino resultado de años de experiencia. “Me cansé de que solo vieran una parte de mí. Yo sabía que tenía mucho más que ofrecer”, afirmó. Esa idea la llevó a seleccionar mejor sus participaciones, buscando espacios donde pudiera mostrar distintas facetas.

¿Mane dejará los realitys para convertirse en actriz?

Manelyk grabó El Capo 4 y recientemente terminó una serie en México. La actuación ha comenzado a ocupar un lugar central en su vida. “Esto es lo mío. Me gusta, me apasiona”, confesó con entusiasmo. Aunque reconoce que aún no hay un reality que le interese, asegura que su camino ahora está en la televisión, pero desde otra perspectiva.