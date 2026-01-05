Yina Calderón responde con dureza a quien la tildó de no saber cantar y deja sin palabras

Luego de haber pasado el Año Nuevo en el pueblo donde nació, la influencer Yina Calderón retomó sus masivas apariciones en redes sociales.

Como es común de la empresaria de fajas, una vez más habilitó la caja de preguntas y respuestas en Instagram para charlar con los internautas.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras ser criticada por no saber cantar?

Aunque Yina Calderón tiene una buena cantidad de personas que la apoyan, también hay quienes no la quieren. Ante esto, es común que reciba mensajes en su contra, especialmente críticas.

Fue así como un usuario digital se fue en contra de Yina Calderón, esta vez escribiéndole que no le agrada como canta y debería ponerse a hacer otra cosa.

Uno de los gustos de Yina Calderón es la música | Foto del Canal RCN.

Uno de los gustos de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia es la música; de hecho, es DJ y ha lanzado varios videos musicales.

Entonces, frente a la crítica, Calderón no dudó en lanzar su respuesta y mencionar lo que piensa al respecto.

"Yo con esta personalidad, esta actitud, este carácter, este porte, o sea, mi mamá no me pudo hacer más completa porque no pudo, sangre Saiyajin, que voy a necesitar cantar. Les recuerdo que yo no canto, con solo pararme ahí (en el escenario) hago el show", justificó Yina Calderón.

¿Yina Calderón volverá a los escenarios como DJ?

A renglón seguido, la polémica empresaria indicó que lo que sí se considera es DJ, de modo que recalcó que pronto volverá a los escenarios.

En adición, señaló que sin saber cantante "rompe", entonces, donde lo supiera hacer sería un hit.

Yina Calderón arrancó su 2026 tranquila, aunque la controversia es algo que la caracteriza. Después de pasar el fin de año con su familia en Oporapa, Huila, de donde es oriunda, volvió a los escenarios digitales para trabajar.

Yina Calderón hace más que vender fajas | Foto de Buen día, Colombia.

No obstante, se mantiene la incógnita de qué se viene para la empresaria este año, ya que dijo que iba a estar en un reality internacional y no ha habido ninguna señal de ello, de modo que la están tildando de "mentirosa".