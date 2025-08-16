Yina Calderón recreó cara a cara con Iris de Protagonistas | VIDEO

Yina Calderón e Iris Gutiérrez se reencontraron después de diez años de coincidir en Protagonistas de novela, reality de convivencia del Canal RCN. Las exparticipantes, recordadas por sus enfrentamientos en aquella época, recrearon el famoso ‘cara a cara’, lo que volvió a generar tensión.

¿Cómo fue el reencuentro de Yina Calderón e Iris tras Protagonistas de novela?

La polémica influenciadora coincidió con Iris, quien ahora se hace llamar Johana López, en una entrevista televisiva en la que lograron limar asperezas tras los sucesos vividos diez años atrás en Protagonistas de novela.

Así fue el cara a cara que Yina Calderón revivió junto a Iris de Protagonistas. (Foto Canal RCN).

Calderón se mostró emocionada de ver a la que en su momento era la villana del reality, pues con un saludo y abrazo cálido la acercó hacia donde ella se encontraba para manifestar que su reencuentro era un momento icónico en la televisión colombiana.

“Este es un momento icónico en la televisión colombiana, no nos veíamos hace once años; era mi rival en Protagonistas de novela”

La influenciadora mencionó que en aquel entonces eran rivales, dando pie a realizar un cara a cara con la exparticipante del reality en el que participaron más de diez años atrás.

¿Cómo fue el cara a cara de Yina Calderón e Iris en la actualidad?

De esta manera, ambas mujeres decidieron recrear este momento de suspenso para realizar un cara a cara en el que terminaron diciéndose, al parecer, lo que la una pensaba de la otra en la actualidad.

Yina Calderón volvió a vivir el cara a cara con Iris de Protagonistas | VIDEO (Foto Canal RCN).

La primera en hablar fue Yina Calderón, quien insinuó que la razón por la que Iris decidió cambiar su nombre a Johana se debía que ella le había generado un “trauma”, pues aseguró que este era el efecto que generaba en las personas que se cruzaban en su camino.

“Yo lo único que puedo decir es que todo los que se cruzan en mi camino terminan traumatizados, pero yo a Johana no la conozco, yo conozco a Iris Gutiérrez”

Por su parte, Iris mencionó que, aunque ella había cambiado, Calderón seguía siendo la misma “niña” que vivía con “complejos”, pues la percibía igual que hace más de diez años atrás.

“Yo puedo decir que siempre seguirás siendo la misma niña que vive de complejos, siento que cada día lo demuestras; once años siendo acomplejada”

El cara a cara entre ambas exparticipantes de Protagonistas generó momentos de tensión que posteriormente se rompió con aplausos de los presentes, ya que, al parecer, todo sería actuado.