Altafulla reveló que Shakira es su amor platónico y la Toxi Costeña imitó a la artista

Internautas relacionan video de la Toxi Costeña con confesión del artista Altafulla.

Gisseth Beltrán García
Altafulla, Shakira, la Toxi Costeña
Relacionan video de la Toxi Costeña con confesión de Altafulla/Canal RCN/AFP: KEVIN WINTER

El cantante Altafulla sorprendió a sus millones de seguidores al revelar quién es su amor platónico es Shakira.

¿Qué dijo Altafulla sobre Shakira?

El artista había sido interrogado semanas atrás sobre su crush, a lo que él dijo que era la barranquillera, cuya confesión volvió a traerla a colación en el podcast de Reggateon TV tras ser cuestionado sobre el tema.

Explicó que desde muy pequeño se sintió cautivado no solo por su belleza, sino también por el talento y la influencia que ella representa, especialmente para su ciudad natal, Barranquilla.

Altafulla sobre Shakira

Durante la charla, Altafulla respondió en tono jocoso que, si Shakira llega a coquetearle, él le preguntaría por qué no lo hizo antes, aclarando que respeta profundamente su relación actual con la influenciadora Karina García.

¿Por qué relacionan la confesión de Altafulla con la Toxi Costeña?

Debido a los rumores que surgieron en La casa de los famosos Colombia, donde ambos famosos compartieron, en donde sugerían que a la Toxi Costeña le gustaba Altafulla, relacionaron la confesión del artista con la sincelejana pues poco después de hacerse viral el video del barranquillero, la cantante compartió una grabación en la que se imitando a Shakira.

La Toxi Costela imita a Shakira

En la grabación, la Toxi Costeña está luciendo un atuendo de playa y presumiendo su nuevo look de pelo largo castaño claro con trenzas en el que emula con humor ser Shakira.

Tras dichas revelaciones, varios internautas opinaron al respecto, donde algunos reiterando que la Toxi Costeña sigue tratando de llamar la atención del cantante, mientras que otros la defendieron indicando que su publicación no tenía nada que ver con el artista y que superaran las cosas que había ocurrido en el reality.

Por ahora, el cantante Altafulla sigue trabajando en nueva música y cautivando a sus fanáticos con sus diferentes presentaciones.

Por su parte, la Toxi Costeña se encuentra promocionando su canción 'El Luto' y disfrutando de un viaje en San Andrés junto a varios de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia, entre ellos Melissa Gate, Emiro Navarro, Mateo Varela y Norma Nivia.

