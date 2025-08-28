Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón recibió una mala noticia que también afectó a Karola, la mejor amiga de Emiro

Yina Calderón dejó ver su molestia al revelar una mala noticia que la tiene con los ánimos bajos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada mala noticia que hizo reaccionar con molestia a Yina Calderón
Yina Calderón recibió una mala noticia y su reacción sorprendió a todos. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón volvió a ser tema de conversación en las redes sociales, esta vez por compartir una mala noticia con la que despertó este jueves 28 de agosto, y que curiosamente también perjudicó a Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro.

¿Cuál fue la mala noticia que Yina Calderón recibió en las últimas horas?

En un reciente video publicado por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón reveló que había despertado con la inhabilitación de su cuenta principal de esta red social.

Yina Calderón recibió una mala noticia y así reaccionó en redes
La reacción de Yina Calderón al enterarse de una noticia que no esperaba. (Foto Canal RCN).

Según comentó la empresaria de fajas, la plataforma habría decidido inhabilitar decenas de cuentas, pero sin especificar el por qué de esta decisión. Pues aseguró que el contacto que ayuda a recularla también le comentó que Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, también había perdido su cuenta.

"Me suspendieron mi cuenta de Instagram, pero ustedes saben que yo tengo un contactazo que ya me la está recuperando, así que mientras tanto nos vamos a ver por acá… pero que hartera esta vaina, parce”

Vale la pena destacar que esta no es la primera vez que Yina Calderón pierde una de sus cuentas, pues durante años ha experimentado esta situación. Así mismo, la polémica influenciadora ha mencionado que tras vivir esta experiencia en repetidas ocasiones no permite que le afecte de la misma manera.

Yina Calderón ofreció su ayuda a Karola, amiga de Emiro, para recuperar su cuenta de Instagram

Ahora bien, tras revelar que tanto a ella como a Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro, les habían suspendido su cuenta de Instagram arbitrariamente, decidió pasarle el contacto a Dímelo King de la persona que la ayuda a recuperarla.

Así reaccionó Yina Calderón al conocer la mala noticia que la afectó
Yina Calderón habló de la mala noticia que recibió. (Foto Canal RCN).

Esto con el fin de que la influenciadora también pudiera recuperar su red social con éxito una vez saliera del reality en el que se encuentra participando.

“También le pasé el dato a Dímelo King a ver si se lo entrega a Karola”

Por lo pronto, la polémica influenciadora se mostró tranquila y con la esperanza de poder recuperar una vez más su cuenta principal de Instagram.

