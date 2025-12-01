Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón recibió fuerte advertencia de Chanel tras nuevo altercado en La mansión de Luinny

Yina Calderón y Chanel protagonizaron un nuevo altercado en La mansión de Luinny que dejó advertencias de parte y parte.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality
Chanel lanza contundente advertencia a Yina Calderón tras nuevo altercado en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

El pasado martes 11 de noviembre La mansión de Luinny fue escenario de caos una vez más ocasionado por Chanel y Yina Calderón, quienes esta vez elevaron sus enfrentamientos con daños a la propiedad. En medio de la intervención del anfitrión, lejos de hacer las paces, Chanel le lanzó una fuerte advertencia a la influenciadora colombiana.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Chanel en La mansión de Luinny?

Durante la hora de la comida Yina Calderón y Chanel protagonizaron un nuevo enfrentamiento en el que platos de la cocina terminaron completamente destrozados en el suelo de la mansión, mientras ambas eran separadas por participantes y personal de seguridad para no elevar el problema.

Yina Calderón se pronunció tras conflicto en La mansión de Luinny
Yina Calderón se pronunció tras fuerte conflicto en La mansión de Luinny. (Fotos Canal RCNy Freepik)

Al parecer, lo que habría ocasionado la reacción de Chanel fue una pequeña discusión que Yina tuvo con La Piry, ocasionando la reacción de la influenciadora dominicana hacia Calderón.

¿Cuál fue la advertencia de Chanel a Yina Calderón en La mansión de Luinny?

En medio de la intervención de Luinny para calmar los ánimos dentro de su mansión, Chanel expresó que siempre que tenía un altercado con Yina Calderón, la seguridad del reality siempre se iba contra ella, algo que consideraba como una preferencia hacia la influenciadora colombiana.

Artículos relacionados

“Me cuestionaron hoy sobre unos cuchillos, bien, pero no cuestionan a esta m4ld1t4 ret4ard4da, porque tú tienes que tener un problema, te hizo falta ácido fólico…”

¿Qué hizo Yina Calderón para desatar el caos en la cocina de La mansión de Luinny?
Yina Calderón perdió el control y dejó destrozada la cocina de La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

Así mismo, Chanel le lanzó una fuerte advertencia a Yina Calderón al afirmarle que el día que ella fuera eliminada del reality no se iría sin antes irse contra ella por todo lo que ha pasado entre las dos dentro del programa en este corto tiempo.

Artículos relacionados

Yo te agarro afuera hija del diablo, pero si tengo que salir de aquí, yo te voy a sonar esto tú lo puedes tener por seguro. Chanel Rafael, yo firmo.

De esta manera, lejos de amenizar el ambiente, la intervención de Luinny, en esta ocasión, generó que el ambiente se pusiera aún más tenso entre los participantes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló lo que ocurrió detrás de cámaras tras la salida de Raúl Ocampo

Valentina Taguado se sinceró respecto a lo que sintió durante el reto de eliminación en el que Raúl Ocampo abandonó la competencia.

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Chanel lanza acusaciones de 'favoritismo' hacia Yina Calderón en La Mansión de Luinny

La tensión en La Mansión de Luinny aumenta tras la reacción de Chanel, quien acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón y desató polémica en redes.

Yina Calderón reacciona al llanto de Melissa Gate Yina Calderón

Así reaccionó Yina Calderón tras enterarse que Melissa Gate rompió en llanto en La Casa de Alofoke

Yina Calderón y Karina García tuvieron curiosa reacción al enterarse que Melissa Gate lloró en La Casa de Alofoke: "No se ponga a chillar".

Lo más superlike

Última publicación de Jhon Freddy Martínez Talento nacional

Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

El reconocido actor falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Santander.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Valentina Taguado sorprende al confesar lo que piensa de Claudia Bahamón. Valentina Taguado

Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show? Ángela Aguilar

Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo