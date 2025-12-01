Yina Calderón recibió fuerte advertencia de Chanel tras nuevo altercado en La mansión de Luinny

El pasado martes 11 de noviembre La mansión de Luinny fue escenario de caos una vez más ocasionado por Chanel y Yina Calderón, quienes esta vez elevaron sus enfrentamientos con daños a la propiedad. En medio de la intervención del anfitrión, lejos de hacer las paces, Chanel le lanzó una fuerte advertencia a la influenciadora colombiana.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Chanel en La mansión de Luinny?

Durante la hora de la comida Yina Calderón y Chanel protagonizaron un nuevo enfrentamiento en el que platos de la cocina terminaron completamente destrozados en el suelo de la mansión, mientras ambas eran separadas por participantes y personal de seguridad para no elevar el problema.

Yina Calderón se pronunció tras fuerte conflicto en La mansión de Luinny. (Fotos Canal RCNy Freepik)

Al parecer, lo que habría ocasionado la reacción de Chanel fue una pequeña discusión que Yina tuvo con La Piry, ocasionando la reacción de la influenciadora dominicana hacia Calderón.

¿Cuál fue la advertencia de Chanel a Yina Calderón en La mansión de Luinny?

En medio de la intervención de Luinny para calmar los ánimos dentro de su mansión, Chanel expresó que siempre que tenía un altercado con Yina Calderón, la seguridad del reality siempre se iba contra ella, algo que consideraba como una preferencia hacia la influenciadora colombiana.

“Me cuestionaron hoy sobre unos cuchillos, bien, pero no cuestionan a esta m4ld1t4 ret4ard4da, porque tú tienes que tener un problema, te hizo falta ácido fólico…”

Yina Calderón perdió el control y dejó destrozada la cocina de La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

Así mismo, Chanel le lanzó una fuerte advertencia a Yina Calderón al afirmarle que el día que ella fuera eliminada del reality no se iría sin antes irse contra ella por todo lo que ha pasado entre las dos dentro del programa en este corto tiempo.

Yo te agarro afuera hija del diablo, pero si tengo que salir de aquí, yo te voy a sonar esto tú lo puedes tener por seguro. Chanel Rafael, yo firmo.

De esta manera, lejos de amenizar el ambiente, la intervención de Luinny, en esta ocasión, generó que el ambiente se pusiera aún más tenso entre los participantes.