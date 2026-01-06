Yina Calderón reaparece en una piscina y avivó especulaciones sentimentales: “ustedes supieran”

Yina Calderón sorprendió al revelar varias imágenes disfrutando de sus vacaciones en Medellín, en las que recientemente dejó ver que se encontraba junto a la DJ Marcela Reyes, mostrando varios momentos en los que compartieron como amigas.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores de la empresaria de fajas fue verla nuevamente junto a su mamá, con quien estuvo distanciada desde el año pasado, al parecer por la relación sentimental que su madre sostenía con un hombre considerablemente menor que ella.

¿Yina Calderón se dejó ver en piscina infinita junto a Marcela Reyes y su mamá?

Y es que Yina Calderón contó recientemente que se encontraba en Medellín junto a su mamá, razón por la cual se dio el reencuentro con Marcela Reyes, una visita que no pasó desapercibida en redes sociales y que generó múltiples reacciones entre los internautas.

Está vez, la influencer reveló que se encontraba hospedada en un hotel, donde se dejó ver relajándose en una piscina infinita con vista a la Piedra del Peñol, en Guatapé. Para la ocasión, lució un traje de dos piezas negro, imagen que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Yina Calderón publica video en piscina infinita y genera teorías sobre su vida sentimental. (Foto: Canal RCN)

En un corto video, Yina también mostró cómo estaba disfrutando del momento y, aunque no dejó claro si continuaba el viaje acompañada de su mamá, escribió un mensaje que llamó la atención de los internautas y dio pie a nuevos comentarios en redes sociales.

¿Qué detalle de sus vacaciones reveló Yina Calderón que encendió las redes?

Para acompañar el video, Yina Calderón dejó claro que en esta nueva aventura se encontraba en buena compañía: “Y muy bien acompañada (ustedes supieran)”, fueron las palabras de la influencer.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de corazones y comentarios divididos. Por un lado, algunos seguidores elogiaron la reconciliación con su mamá, mientras que otros aprovecharon para reconocera la belleza de la creadora de contenido.

Sin embargo, no faltaron quienes se enfocaron en criticarla, señalando que estaría inventando supuestas relaciones sentimentales.

Uno de los comentarios que llamó la atención fue el de Asaf Torres, quien reaccionó con el mensaje: “Qué buena vida”, acompañado de un emoji de cara enamorada.

Cabe recordar que el creador de contenido recientemente viajó a Bogotá y estuvo en la casa de la influencer, motivo por el cual en redes sociales surgieron especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos.