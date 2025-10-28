Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reaccionó tras fuerte impacto de participante en reality contra Karola

Yina Calderón habló sin filtros sobre la polémica que protagoniza Karola en reality internacional.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Karola
Yina Calderón defendió a Karola/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón se pronunció sobre lo que le sucedió a la influenciadora Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, en un reality en República Dominicana.

¿Qué le pasó a Karola en un reality internacional?

La creadora de contenido visitó el reality del Alofoke en República Dominicana, a donde se fue vivir hace algunas semanas y en medio de su llegada recibió una agresi*n por parte de una de las participantes conocida como 'La Perversa'.

La perversa arremete contra Karola

La grabación, que ha circulado en redes sociales, se ve a Karola compartiendo con varios de los participantes, entre ellos la cantante colombiana Valka, cuando de repente recibe un impacto por detrás de 'La Perversa' quien se aleja esperando su reacción.

Karola queda en shock y los participantes la sacan para que no reaccione en su contra.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre lo ocurrido con Karola en reality de Alofoke?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia habló sobre el tema a través de una transmisión en vivo en la que tildó a 'La Perversa' de "cobarde" tras haber arremetido en contra de Karola de espalda.

Yina Calderón sobre impacto a Karola en reality

"Ni siquiera es la agresi*n, sino que lo c*jan a uno por la espalda, eso es traicionero. Alguien parado de verdad lo hace de frente, por la espalda es un acto de cobardía , esa vieja una cobarde", expresó.

Además, detalló que cuando hay, al parecer, hombres de por medio la cuestión se complica aun más y aconsejó a sus fanáticos a no demostrar tanto el hambre cuando alguien les gusta.

"Pobre Karola, yo no sé cómo hace para aguantarse tanta humillación, a mí la chimb*, me voy yendo de una vez pa' mi país", agregó.

Además, le ofreció su ayuda, pues pese a sus rivalidades, indicó que al estar ambas lejos de su país deben apoyarse entre sí como colombianas.

Por ahora, Yina Calderón se encuentra también en República Dominicana, pues hará parte de otro reality en el dicho país, el cual es la competencia directa del de Alofoke.

La empresaria se reencontrará con la influenciadora Karina García, quien también aceptó estar en dicho programa, generando bastante expectativa al respecto.

